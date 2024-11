Deux nouvelles nominations importantes chez Renault Group Maroc

Renault Group Maroc renforce son équipe de direction avec deux nominations stratégiques. Zineb El Jazouli devient Directrice des Affaires Publiques, tandis qu’Imane Rekaibi prend la direction de la Communication et de la RSE.

À compter du 1er novembre 2024, Zineb El Jazouli est nommée Directrice des Affaires Publiques Renault Group Maroc. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle est rattachée hiérarchiquement à Mohamed Bachiri, Directeur général Renault Group Maroc et Coordinateur du Pôle Industriel Maroc, et fonctionnellement à Bruno Vincent, Public Affairs Director Renault Group.

Diplômée de la Concordia University de Montréal, Zineb El Jazouli débute sa carrière en 2006 chez Renault Commerce Maroc en tant qu’Attachée de Communication. En 2008, elle est nommée Responsable Communication de la filiale commerciale et intègre le comité de direction de Renault Commerce Maroc. Elle enrichit ensuite son parcours en occupant le poste de Chef de Département Communication et Publicité en 2011. En 2013, Mme El Jazouli poursuit sa carrière sur le terrain pour approfondir sa connaissance opérationnelle des métiers de la vente automobile.

À mi-2015, elle rejoint la Direction Marketing au poste de Chef de Produit gamme I. En mars 2016, elle est nommée Directrice de la Communication et de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) du Groupe Renault Maroc. Elle devient également Directrice de la Fondation Renault Maroc à son lancement en novembre 2018.

Imane Rekaibi succède à Zineb El Jazouli et est nommée Directrice de la Communication et de la RSE Renault Group Maroc. Elle est désormais rattachée hiérarchiquement à Christian Stein, Chief Communications Officer Renault Group, et fonctionnellement à Mohamed Bachiri, Directeur général Renault Group Maroc et Coordinateur du Pôle Industriel Maroc. Imane Rekaibi est titulaire d’un Master en Communication d’Entreprise de l’École Hassania des Travaux Publics (2009) et d’un Bachelor en Marketing de l’Université Al Akhawayn (2001). Elle débute sa carrière dans l’agroalimentaire chez Nestlé en 2002, en charge de la marque Nesquik, et rejoint l’industrie du textile en 2004 en tant que Manager de Portefeuille des Marques chez le groupe Coast Maroc.

En 2006, elle intègre Méditel où elle prend en charge le Corporate Brand Management de la marque. Mme Rekaibi rejoint Renault Group Maroc en 2017 en tant que Responsable de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise avant d’assurer le poste de Responsable Communication Institutionnelle & Responsabilité Sociale de l’Entreprise et Secrétaire Générale de la Fondation Renault Maroc en 2021.