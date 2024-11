Tanger Med se renforce avec un financement de 400 millions d’euros du Groupe de la Banque mondiale

Tanger Med, le plus grand complexe portuaire de la Méditerranée et de l’Afrique, bénéficiera d’un financement de 400 millions d’euros pour agrandir son terminal des camions et des passagers, dans le cadre d’un partenariat avec l’IFC (Société Financière Internationale) et la MIGA (Agence Multilatérale de Garantie des Investissements), deux institutions du Groupe de la Banque mondiale.

Le projet vise à renforcer la position stratégique du Maroc en tant que plaque tournante du commerce régional et mondial.

Le prêt de 197 millions d’euros octroyé par l’IFC, dont 47 millions d’euros issus de son Programme de portefeuille de prêts conjoints, marque une première au Maroc en introduisant un financement basé sur des indicateurs de durabilité. Ces objectifs incluent une meilleure représentation des femmes au sein des équipes dirigeantes et une utilisation accrue des énergies renouvelables. Parallèlement, un consortium bancaire international dirigé par JP Morgan contribue au projet avec un prêt de 203 millions d’euros. Une garantie fournie par la MIGA couvrira ce financement pendant 15 ans, protégeant les prêteurs contre tout défaut de paiement.

Cette extension portuaire permettra de faire passer la capacité de traitement de camions à plus d’un million d’unités par an, contre 477 000 unités TIR traitées en 2023. En plus de soutenir les exportations marocaines, notamment dans les secteurs agroalimentaire et industriel, le projet devrait stimuler l’emploi local, renforcer la croissance économique et accroître l’attractivité des investissements dans les infrastructures marocaines.

« Tanger Med joue un rôle essentiel dans les importations et exportations du Maroc. Ce projet permettra d’augmenter la capacité de manutention et de renforcer les échanges commerciaux avec l’Europe, » explique Loubna Ghaleb, Directrice de la Stratégie chez Tanger Med.

Le projet vise également à rendre le port plus résilient face aux changements climatiques. Des mesures d’adaptation, telles que l’élévation des brise-lames et l’extension des quais pour accueillir des navires plus grands et plus écologiques, sont prévues. En outre, Tanger Med s’engage à intensifier l’usage de l’énergie solaire et éolienne, conformément à sa stratégie de décarbonation.

Pour David Tinel, représentant régional d’IFC pour le Maghreb, le projet va au-delà des infrastructures : « Ce projet consolide la place du Maroc comme hub maritime mondial, positionné pour relier l’Europe, l’Afrique et les Amériques. Il encouragera de nouveaux investissements dans les infrastructures alors que le pays se prépare à coorganiser des événements internationaux »