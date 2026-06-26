Safran Aerosystems inaugure l’extension de son usine au parc Aïn Johra à Tifelt

Safran Aerosystems Maroc a inauguré, jeudi 25 juin à Tifelt, l’extension de son site installé au parc industriel Aïn Johra à Tifelt, au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, en présence du Président de Safran Aerosystems, Sébastien Weber et de plusieurs responsables du groupe.

L’agrandissement de cette unité s’inscrit dans le cadre des efforts visant le développement de la filière aéronautique au Maroc et de ses nouvelles gammes de produits, notamment les tuyauteries de hautes performances, les masques à oxygène, les capots de protection pour toboggans d’évacuation (deco covers) et les gilets de sauvetage.

M. Mezzour a affirmé, à cette occasion, que cette réalisation illustre l’engagement conjoint du Maroc et du Groupe Safran, leader mondial de la fabrication de moteurs d’avions, à poursuivre une dynamique de croissance, d’innovation et d’excellence industrielle. Aussi, elle dénote d’une volonté de montée en gamme technologique visant à renforcer la compétitivité du Royaume et à accélérer le développement de l’écosystème aéronautique national.

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« Aujourd’hui, la capacité de cet écosystème à répondre aux exigences les plus avancées de l’industrie aéronautique mondiale est pleinement reconnue », a-t-il dit, notant qu’en renforçant les capacités de production et d’innovation, ce projet participe à l’affirmation du Maroc comme plateforme industrielle de référence sur des segments de haute technologie, reposant sur une expertise avancée et des procédés industriels de pointe.

Pour sa part, M. Weber a fait savoir que la filière aéronautique marocaine connaît depuis plusieurs années une dynamique remarquable, sous l’Impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ajoutant que le Royaume est devenu un véritable centre industriel pour l’écosystème Safran qui compte plusieurs sites et co-entreprises concentrées principalement sur l’axe Casablanca, Rabat et Nouaceur.

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La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du nouvel ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, Joël Berkouchi, président de Safran Aerosystems France et de la division Fluides et Systèmes de carburant, et Siham Dahouk, directrice générale de Safran Aerosystems Maroc.

Portée par un investissement de 137 millions de dirhams, cette extension marque une nouvelle étape dans le développement industriel du site qui générera à l’horizon 2028, quelque 140 emplois qualifiés et permettra l’intégration de nouvelles activités à forte valeur ajoutée, a-t-il fait observer.

En fonction depuis plus de 17 ans, l’usine emploie plus de 290 collaborateurs hautement qualifiés, s’est imposé comme un maillon essentiel de la Supply chain aéronautique internationale. Elle assure des activités d’assemblage, d’équipements électroniques et mécaniques, contribuant ainsi au développement d’un écosystème aéronautique national performant et intégré.