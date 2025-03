Nador West Med lève 1,2 milliard de DH sur le marché obligataire

A quelques mois de l’inauguration du port ambitieux de Nador West Med à proximité de la ville de Nador, la société étatique qui en porte le projet vient d’en boucler le financement résiduel par une méga-levée obligataire.

NADOR WEST MED SA, qui avait été chargée à sa création en 2012 de la réalisation, du développement, de l’aménagement, de la promotion et de la gestion dudit complexe industrialo-portuaire, vient de recueillir quelque 1,2 milliard de DH auprès de prêteurs sur le marché de la dette privée qui ont souscrit aux obligations émises par cette entité relevant du Ministère de l’Equipement et de l’Eau.

Lire aussi | WILMAR: COSUMAR va-t-il rester au capital ?

Pour un projet qui aura coûté plus de 10 milliards de dirhams depuis le premier coup de pioche en 2012, cette dette obligataire vient non seulement compléter les besoins de financement à long terme de NADOR WEST MED SA après avoir mobilisé plus de 5 milliards de dirhams en fonds propres et près de 4,7 milliards de DH en dettes bancaires auprès des organismes de crédit marocains et multilatéraux (notamment la Banque Africaine de Développement), mais également en diversifier les sources.

Lire aussi | Le fabricant de DOUSSY lance une nouvelle usine à Nador

Rappelons que Nador West Med vise, à côté de Tanger Med, à renforcer la position du Maroc sur le bassin méditerranéen avec sa capacité de traitement de 25 millions de tonnes d’hydrocarbures et plus de 3 millions de conteneurs qu’il pourra accueillir dès son ouverture prévue en fin 2025 et surtout, la mise en service complète de la plateforme portuaire et logistique en 2027. Après l’Agence Nationale des Ports et le groupe TMPA (Tanger Med Port Authority) qui en sont à leur énième sortie obligataire depuis une dizaine d’années, NADOR WEST MED SA vient allonger la liste des opérateurs portuaires publics qui ont recouru au marché obligataire pour financer leurs investissements.