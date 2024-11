RAM réceptionne son dixième Boeing 787-9 Dreamliner [Vidéo]

Royal Air Maroc (RAM) annonce avoir réceptionné, dimanche à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, son dixième Boeing 787-9 Dreamliner.

« Le nouvel avion, accueilli ce dimanche 24 novembre à 10h20 à l’aéroport Mohammed V de Casablanca par le traditionnel +Water Salute +, renforce la flotte de RAM, notamment la famille de ses avions long-courriers qui passe de 9 à 10 appareils », indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

Lire aussi | RAM et la compagnie brésilienne GOL Linhas Aéreas concluent un accord de partage de codes

La livraison de cet appareil marque une première étape dans l’exécution du plan de développement de RAM, suite au contrat programme signé avec le gouvernement en juillet 2023, relève la même source, notant qu’un 11eme Dreamliner devrait être livré avant la fin de cette année.

Royal Air Maroc receives its tenth Boeing 787-9 Dreamliner. This delivery marks the first step in implementing Royal Air Maroc’s development plan, following the program agreement signed with the government in July 2023. pic.twitter.com/tfaiX8g2T3