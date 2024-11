Les prévisions du lundi 25 novembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 25 novembre 2024:

– Températures élevées sur le Souss, les plaines Nord et Centres et sur les Provinces Sud. – Nuages bas et formations brumeuses, la matinée et la nuit, sur les côtes Sud.

– Quelques ondées éparses sur le Haut Atlas.

– Ciel passagèrement nuageux sur le Nord-Ouest.

– Chasse-poussières locales sur le Sud de l’Oriental et sur les régions Centres et Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur le Nord des provinces du Sud, les régions Centres et sur le Haut et Anti-Atlas.

– Températures minimales de l’ordre 05/10°C sur l’Atlas, ses versants Est et sur le Sud de l’Oriental, de 10/15°C sur les hauts plateaux Orientaux et le Rif et de 15/21°C partout ailleurs. – Température journalière en baisse sur les régions Nord et Centres.

– Mer peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.