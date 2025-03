Royal Air Maroc et China Southern s’associent pour renforcer la connectivité entre l’Afrique et la Chine

Royal Air Maroc (RAM) et la compagnie aérienne chinoise, China Southern Airlines Company Limited (China Southern), ont signé, récemment, un mémorandum d’entente (MoU) visant à renforcer la connectivité entre la Chine et l’Afrique afin de répondre à la demande croissante de voyages entre les deux régions.

« Dans le cadre de ce protocole d’accord, China Southern et Royal Air Maroc élargiront leur coopération interligne et établiront un partenariat de partage de codes pour améliorer la connectivité de leurs réseaux aériens respectifs. L’objectif est d’offrir aux voyageurs une plus grande variété d’options de voyage aussi bien sur les différentes destinations chinoises et asiatiques à travers le réseau dense de la compagnie chinoise qu’en Afrique par le biais du réseau étoffé de la compagnie marocaine dans le continent », indique un communiqué conjoint des deux compagnies.

Par ailleurs, les deux transporteurs aériens examineront des opportunités de coopération dans les domaines du transport de passagers et de fret, ainsi que dans les activités liées au secteur, permettant d’offrir des services plus fluides, plus simplifiés et de qualité supérieure aux voyageurs, fait savoir la même source.

« La signature de ce protocole d’accord est une étape importante pour China Southern Airlines en réponse à l’Initiative de ‘la Ceinture et de la Route’, et marque un nouveau point de départ pour la coopération entre China Southern Airlines et Royal Air Maroc. Nous sommes honorés de travailler conjointement avec Royal Air Maroc pour tirer pleinement parti de nos forces respectives, tout en explorant continuellement de nouvelles possibilités de coopération afin d’offrir aux passagers des expériences de voyage fluides et exceptionnelles », a dit M. Qu Guangji, Vice-Président Exécutif de China Southern Airlines, cité dans le communiqué.

De son côté, M. Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc, a affirmé que ce partenariat avec China Southern Airlines représente une étape majeure dans le renforcement de la connectivité aérienne entre l’Afrique et la Chine.

« Cette collaboration permettra d’élargir les options de voyage pour nos passagers tout en renforçant le tourisme et les relations économiques et commerciales entre nos deux pays. En consolidant nos forces mutuelles, nous nous engageons à offrir des expériences de voyage favorisant des liens plus étroits entre l’Afrique et la Chine, d’une part, tout en facilitant l’accès à la destination Maroc des touristes chinois, venant des différentes régions du pays », a-t-il ajouté.

Pour rappel, RAM a repris la première liaison directe reliant le Maroc à la Chine depuis le 20 janvier 2025. La ligne directe Casablanca-Pékin est désormais opérée par la compagnie nationale trois fois par semaine.