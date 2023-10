Mobilité électrique. Dacia Maroc repositionne les tarifs de la Spring   

Lire aussi | Montée en puissance de Renault Group au Maroc. Les messages forts de Luca de Meo [Vidéo]

Mieux, Mobilize Financial Services Maroc, la captive financière de Renault Group dans le Royaume, met également la main à pâte en proposant aux particuliers une offre de location de l’engin à moins de 3 000 DH/mois. Cette dernière baptisée «Easy Lease» permettra à la clientèle de louer la Spring pendant 4 ans avec une possibilité de reprise du véhicule en fin de contrat. Il faut dire que ce modèle est véritablement pratique au quotidien. Concrètement, il peut accueillir quatre personnes et dispose à bord de l’essentiel (écran tactile, aide au stationnement, réplication smartphone, climatisation, vitres électriques …).

Lire aussi | Solidarité nationale. Renault Group Maroc et la Fondation Renault Maroc apportent leur contribution

Par ailleurs, la Spring se caractérise par sa simplicité d’utilisation et sa polyvalence de charge. En effet, elle réclame moins d’une heure en charge rapide (pour 80% d’autonomie), et moins de 13h sur une prise domestique. Son autonomie qui peut aller jusqu’à 305 km en ville (soit 230 km en cycle mixte WLTP) en fait une électrique polyvalente pour les trajets du quotidien. Revenons plus en détail sur la grille tarifaire : la Spring est désormais disponible à partir de 165 833 DH HT pour la version Cargo et à partir de 199 000 DH TTC pour la version 4 places Essential.

Toutes les versions, tous les prix