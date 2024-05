Mohamed Bennani: «Nous avons un véritable projet pour contribuer à équiper le Maroc de bornes de recharge»

La marque Renault au Maroc fait actuellement l’actualité. Outre le fait de surfer sur une bonne dynamique commerciale, elle est en train d’investir le segment du tout électrique avec la Megane E-Tech. L’occasion pour Mohamed Bennani, Directeur général de la marque Renault au Maroc, de nous livrer à travers cet entretien son ressenti sur les performances de la marque et ses attentes quant à la commercialisation de la Megane E-Tech.

Challenge : Quel bilan faites-vous à ce jour, de la performance de la marque Renault en cette fin de premier trimestre 2024 ?

Mohamed Bennani : Nous venons de clore un excellent premier trimestre pour la marque Renault au Maroc. Certes, nous avons souffert d’un manque de stock, notamment en janvier dernier en ce qui concerne la Clio, mais au final, nous disposons d’une belle part de marché à 16,5%. Par ailleurs, tous nos modèles réalisent de belles performances, qu’il s’agisse de notre gamme de véhicules particuliers, mais aussi celle des utilitaires légers pour lesquels nous sommes en tête du segment avec une part de marché près de 29 % et nous allons maintenir cette dynamique positive dans les mois à venir.

Challenge : Outre l’essence et surtout le diesel, qui est toujours très plébiscité par la clientèle, la gamme des motorisations de Renault dans le Royaume s’est étoffée avec l’arrivée des hybrides et, depuis peu, de l’électrique. Comment voyez-vous l’évolution de cette gamme de motorisations auprès de la clientèle ?

M.B. : En réalité, notre but consiste à avoir le meilleur des deux mondes. En clair, nous disposons de véhicules thermiques, conformément à «l’international game plan 2027» dévoilé récemment par la marque Renault, qui nous permettra de continuer à commercialiser ces mêmes véhicules thermiques. Ce sera d’ailleurs le cas au dernier trimestre 2024 avec le Renault Kardian, un SUV urbain à vocation mondiale qui est actuellement assemblé à la SOMACA à Casablanca. Parallèlement, nous amorçons notre incursion dans le tout électrique avec la commercialisation de la Megane E-Tech.

Challenge : Justement, quelles sont les chances de cette Mégane E-Tech de percer au Maroc dans un segment, celui du tout électrique, qui est plutôt balbutiant ?

M.B. : Effectivement, le marché de l’électrique au Maroc est faible, soit environ 1% de vente. Toujours est-il que c’est un segment qui commence à grandir et il sera amené à croître naturellement au Maroc, sachant que de nombreux constructeurs mondiaux l’ont investi. Quoi qu’il en soit, le meilleur moyen de pénétrer ce marché, c’est de ramener une voiture qui a déjà fait ses preuves en Europe, en l’occurrence la Mégane E-Tech, d’autant qu’elle surfe sur la vague du succès. Je reste convaincu que ce véhicule est un bon produit qui nous permettra d’attaquer le segment du tout électrique au Maroc, notamment le segment C qui demeure à 78 % le plus électrifié dans le Royaume.

Challenge : La Mégane E-Tech a été commercialisée en Europe depuis l’année dernière. Vous ne la lancez que très prochainement au Maroc. Pourquoi ce timing ?

M.B. : Certes, nous avons pris du temps à commercialiser la Megane E-Tech, mais honnêtement, je pense que c’est le bon moment. Nous en avons donc profité pour bien préparer l’arrivée de ce nouveau modèle. Nous avons eu plus de temps pour travailler sur la formation commerciale, mais aussi sur la qualité de service qui reste, en général, l’une de nos priorités. Je dois préciser aussi, que notre gamme de véhicules thermique et électrique va encore s’étoffer au fil du temps au Maroc.

Challenge : De votre regard de professionnel, quel levier faudrait-il activer pour que le segment de la mobilité électrique puisse se développer au Maroc ?

M.B. : C’est un ensemble de choses. Bien sûr, le réseau en matière de bornes de recharge dans le Royaume doit continuer à se développer et à se structurer. Précisément par rapport à ce réseau, nous avons un véritable projet pour contribuer à équiper le Royaume de bornes de recharges électriques, tant sur le réseau routier qu’autoroutier, mais aussi dans les villes à travers nos concessionnaires dont certains en sont déjà équipés. La pédagogie et les explications relatives à la technologie électrique sont, elles aussi, importantes à l’égard de la clientèle. Par ailleurs, nous proposons via le réseau de succursales de Renault, une offre de location baptisée «Easy Lease» qui permet notamment à la clientèle de louer, par exemple une Megane électrique, et de la rendre au bout de 48 mois, ce qui lui permet de découvrir sans aucune contrainte les avantages de la technologie électrique.

De même que les clients ayant souscrit un contrat de financement automobile ou de location auprès de Mobilize Financial Services Maroc bénéficient de la prestation «Switch Car». De quoi disposer pour ses trajets de plus longue distance, ou de profiter d’une voiture de la catégorie supérieure, et pourquoi pas une Mégane E-Tech, le temps de découvrir un peu plus le véhicule. Enfin, sachez que par rapport à la recharge, qui demeure une vraie préoccupation pour la clientèle, nous offrons à cette dernière une batterie de recharge en supplément.