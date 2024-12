Smeia et BMW, prestigieux partenaires du Festival International du Film de Marrakech

Importateur exclusif au Maroc de la marque BMW, Smeia célèbre cette année sa 9ᵉ participation en tant que transporteur officiel du prestigieux Festival International du Film de Marrakech 2024 (FIFM). De quoi consolider ainsi son soutien continu au monde du cinéma et des événements culturels d’envergure dans le Royaume.

Justement pour cette nouvelle édition, Smeia-BMW réaffirme son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité en mettant à disposition de l’organisation du festival une flotte de véhicules de toute dernière génération, incluant des modèles 100 % électriques tels que le vaisseau amiral BMW i7, le grand SUV premium BMW iX, la berline BMW i5 et le Gran Coupé BMW i4. Un support logistique automobile de haute volée qui assure actuellement le transport des invités locaux et internationaux, au rang desquels des acteurs, producteurs, artistes et personnalités du cinéma venues des quatre coins de la planète.

En marge du festival, Smeia en profitera pour dévoiler au Maroc le nouveau BMW X3, un modèle emblématique de la gamme de la firme à l’hélice. Conjuguant élégance, puissance et polyvalence, ce SUV de caractère reflète à n’en point douter l’ADN de la marque. Il faut dire que le design audacieux de cette nouvelle mouture de l’engin, ses lignes dynamiques et son habitacle haut de gamme, ne devraient pas laisser indifférents les amateurs du genre. Ajoutez-y un volet mécanique et technologique de belle facture.

Rappelons que pour sa 21ᵉ édition, le FIFM accueille un jury prestigieux présidé par le réalisateur Luca Guadagnino, accompagné de figures emblématiques du cinéma mondial, dont Ali Abbasi, Zoya Akhtar, Patricia Arquette, Virginie Efira, Jacob Elordi, Andrew Garfield, Nadia Kounda et Santiago Mitre. Ces personnalités ont la lourde tâche de départager les 14 films en compétition officielle pour décerner l’Étoile d’Or à l’œuvre la plus remarquable.