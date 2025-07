Semaine de l’Automobile 2025 : Innovation, culture et passion réunies à Casablanca [Vidéo]

Du 1er au 6 juillet 2025, le Musée de l’Automobile à Bouskoura se transforme en véritable temple de l’innovation et du patrimoine automobile à l’occasion de la Semaine de l’Automobile 2025. Cet événement exceptionnel met en lumière la richesse historique, la créativité industrielle et la passion culturelle qui font rayonner l’univers de l’automobile au Maroc. Expositions, rencontres, démonstrations et moments d’échange rythmeront cette célébration unique du passé, du présent et du futur de la mobilité.

Mercredi 2 juillet, le Musée de l’Automobile à Bouskoura a accueilli l’inauguration officielle de la Semaine de l’Automobile 2025, marquant le lancement d’un événement emblématique organisé par le Royal Automobile Club Marocain (RACM) et placé sous le signe de l’excellence, de l’innovation et de l’héritage automobile. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence de Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, en présence de Mohamed Bachiri, Président du RACM, et de Abdellah Abdellaoui, Président d’Honneur du RACM. De nombreuses personnalités du secteur automobile, des représentants institutionnels, des capitaines d’industrie, collectionneurs et passionnés de l’automobile étaient également réunis pour célébrer cette initiative inédite.

«Cette manifestation qui met en lumière les avancées technologiques et les défis de l’industrie automobile, s’inscrit pleinement dans la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à faire du Royaume un pôle régional incontournable dans le domaine de la mobilité durable», a souligné dans son allocution Abdessamad Kayouh.

Ce dernier a, par ailleurs, souligné que cet événement constitue une opportunité précieuse pour redécouvrir l’histoire de l’automobile au Maroc, un héritage qui représente une mémoire collective riche à la fois sur les plans culturel et patrimonial. À cette occasion, le ministre du Transport et de la Logistique a également mis en avant le rôle déterminant du Royal Automobile Club du Maroc, qu’il considère comme un partenaire stratégique de premier plan, engagé activement dans la promotion de l’industrie automobile et dans le développement du transport durable au Royaume.

Lors de son intervention, Rafik Lahlou, Président de la Commission communication et relations publiques du Royal Automobile Club du Maroc (RACM), a souligné que cette première édition de la Semaine de l’Automobile traduit une volonté affirmée de valoriser la culture automobile au Maroc. L’événement vise à créer un espace d’échange inclusif, réunissant l’ensemble des acteurs du secteur dans une dynamique de dialogue et de partage. Il a précisé que cette manifestation entend s’inscrire dans la durée en devenant un rendez-vous annuel incontournable, rassemblant passionnés, professionnels de l’industrie automobile, importateurs, fournisseurs ainsi que le grand public, autour de conférences, expositions, démonstrations et moments conviviaux dédiés à l’univers automobile.

Tout au long de cette édition, une programmation d’exception rythmera les journées, mêlant culture, performance et échanges professionnels. Point d’ancrage de l’événement, le Classicar Expo exposera plus de 250 véhicules de collection, parmi lesquels 15 modèles emblématiques seront en compétition dans le cadre du prestigieux Concours d’Élégance. Ce vendredi 4 juillet à 18h00, un défilé de mode et de voitures d’exception mettra en lumière une collection unique de kaftans, traversant plus d’un siècle de création textile et célébrant le lien entre élégance automobile et traditions vestimentaires. Quant au samedi 5 juillet, les passionnés de sport mécanique assisteront au Grand Prix de la Semaine de l’Automobile, une course de régularité organisée en plein cœur de Bouskoura, rythmée par précision et maîtrise.

Enfin, le dimanche 6 juillet à 10h00, une parade «City Tour» de véhicules de collection traversera les artères de Casablanca, avec des haltes dans ses lieux historiques et ses monuments emblématiques, offrant au public un spectacle à ciel ouvert mêlant tradition et passion. Parallèlement à ces temps forts, le Concours «Morocco Mécano Skills» mettra à l’honneur les jeunes talents de la mécanique sous le regard de professionnels aguerris. En complément, les forums et ateliers B2B permettront aux industriels, start-ups et acteurs de l’innovation d’échanger, renforcer leurs synergies et développer des perspectives communes pour l’avenir du secteur. Pour conclure cette semaine d’exception, un dîner de gala viendra célébrer les moments forts de l’événement dans une ambiance raffinée et conviviale.

Mohamed Bachiri, Président du Royal Automobile Club Marocain (RACM).

Abdellah Abdellaoui, Président d’Honneur du RACM.

Jalal Benhayoun, Gouverneur de la province de Nouaceur.

Rafik Lahlou, Président de la Commission communication et relations publiques du RACM.