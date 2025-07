La Bourse de Casablanca termine sur une légère hausse hebdomadaire

Le Masi, indice principal de la Bourse de Casablanca, a gagné 0,94% durant la semaine du 30 juin au 04 juillet, pour s’établir à 18.648,61 points (pts), au moment où la capitalisation a dépassé les 977,31 milliards de dirhams (MMDH).

Le MASI.20, qui reflète la performance des 20 entreprises les plus liquides, a progressé de 1,37% à 1.532,36 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises les mieux notées en matière ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 1,56% à 1.294,37 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations, a cédé 0,23% à 1.785,33 pts.

Sur le plan sectoriel, les plus fortes hausses ont été enregistrées dans les secteurs « Sylviculture et papier » (+7,76%), « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+6,72%) et « Agroalimentaire et production » (+5,98%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par les secteurs « Distributeurs » (-5,69%), « Pétrole et gaz » (-4,11%) et « Sociétés de placement immobilier » (-2,56%).

Les échanges ont avoisiné 3,35 MMDH, réalisés principalement sur le marché central « Action » et dominés par les transactions sur Bank of Africa (21,96%), BCP (10,67%) et TGCC (5,8%).

Aux valeurs individuelles, Zellidja S.A (+32,93% à 224,65 DH), Rebab Company (+19,08% à 90,05 DH), Fenie Brossette (+16,08% à 437,9 DH), Ib Maroc.com (+11,26% à 80,15 DH) et Cosumar (+9,61% à 252,1 DH) ont affiché les meilleures performances.

À l’opposé, les plus forts replis ont concerné Label Vie (-7,14% à 4.448 DH), Maghreb Oxygène (-6,7% à 418 DH), SMI (-6,01% à 2.300 DH), Disway (5,98% à 747 DH) et Eqdom (4,89% à 1.090 DH).