Comment se sont comportés les secteurs industriels en mai

A l’exception du textile et cuir, les secteurs industriels ont globalement enregistré une hausse de la production et des ventes en mai 2025, avec un taux d’utilisation des capacités de production (TUC) qui se serait situé à 78% après 77% le mois d’avant, d’après l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib.

Par destination, les ventes auraient augmenté aussi bien sur le marché local qu’étranger. De même, les commandes auraient enregistré un accroissement, recouvrant une progression dans l’agroalimentaire et dans la mécanique et métallurgie et une stagnation dans la chimie et parachimie, indique l’enquête publiée ce vendredi 4 juillet.

Pour leur part, les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale, reflétant des niveaux inférieurs à la normale dans le textile et cuir et dans la chimie et parachimie, normal dans l’agroalimentaire et supérieur à la normale dans la mécanique et métallurgie.

Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse de la production et des ventes dans toutes les branches à l’exception du textile et cuir, où ils s’attendent à une stagnation, et de la chimie et parachimie, où ils prévoient une baisse des ventes. Toutefois, près d’une entreprise sur cinq exprime globalement des incertitudes quant à l’évolution future de la production.

Voici la situation pas secteur:

Agroalimentaire

La production de la branche aurait progressé et le TUC se serait situé à 72%. De même, les ventes se seraient accrues aussi bien sur le marché local qu’étranger. Aussi, les commandes auraient affiché une hausse, avec un carnet qui se serait situé à un niveau normal.

Pour les trois prochains mois, les chefs d’entreprises s’attendent à une hausse de la production et des ventes. Cependant, 27% des industriels déclarent des incertitudes quant à l’évolution future de la production.

Textile et cuir

La production de la branche aurait enregistré une baisse dans l’ensemble des branches, à l’exception de l’industrie du cuir et de la chaussure, où elle aurait augmenté. Dans ces conditions, le TUC se serait établi à 80%. Pour leur part, les ventes auraient reculé dans l’ensemble des sous-branches.

Par destination, elles se seraient repliées aussi bien sur le marché local qu’étranger. De même, les commandes auraient affiché un repli dans toutes les sous-branches. Les carnets de commandes se seraient, pour leur part, situés à un niveau inférieur à la normale.

Pour les trois prochains mois, les industriels s’attendent à une stagnation de la production et des ventes. Toutefois, plus d’une entreprise sur cinq déclare des incertitudes quant à l’évolution future de la production.

Chimie et parachimie

La production de la branche aurait affiché un accroissement et le TUC se serait établi à 78%. De même, les ventes auraient augmenté tant sur le marché local qu’étranger. Les commandes auraient, pour leur part, stagné avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale.

Pour les trois mois à venir, les entreprises anticipent une hausse de la production et une baisse des ventes

Mécanique et métallurgie

La production aurait progressé et le TUC se serait établi à 85%. De même, les ventes se seraient accrues aussi bien sur le marché local qu’étranger. Aussi, les commandes auraient augmenté, avec des carnets qui se seraient situés à un niveau supérieur à la normale. Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse de la production et des ventes. Cependant, une entreprise sur cinq indique des incertitudes quant à l’évolution future de la production.