Renault célèbre la sortie du 2000ème Mobilize DUO, premier véhicule 100% électrique fabriqué à Tanger

L’usine de Tanger, l’un des piliers du dispositif industriel de Renault Group, a célébré, vendredi 4 juillet, la sortie de chaîne du 2000ème Mobilize DUO, le premier quadricycle 100% électrique produit sur ce site. A préciser que ce véhicule est destiné actuellement au marché européen et ne sera commercialisé au Maroc qu’au dernier trimestre 2025.

Marquant une nouvelle avancée dans le développement de la plateforme industrielle marocaine, cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, du président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, du CEO de Mobilize, Gianluca De Ficchy, du directeur général de Renault Maroc, Mohamed Bachiri, du CEO du groupe Tanger Med, Mehdi Tazi Riffi, et de nombreux responsables et opérateurs économiques de la région.

Après l’industrialisation en 2024 du Dacia Jogger hybride, premier véhicule hybride de fabrication marocaine, ce nouveau projet de quadricycle 100% électrique renforce l’intégration des technologies d’électrification sur le site de Tanger.

Mobilize DUO, 100% électrique et dédié à la mobilité urbaine, témoigne de la capacité de la plateforme industrielle marocaine du Groupe à accompagner les évolutions technologiques du secteur.

Son industrialisation à l’usine de Tanger a été portée par l’investissement d’une nouvelle ligne de montage d’une capacité extensible allant jusqu’à 17.000 unités par an, spécifiquement conçue pour répondre aux exigences d’un véhicule 100% électrique. Le lancement de sa fabrication s’est accompagné d’une montée en gamme technologique.

Ce projet a aussi permis d’intégrer une nouvelle catégorie de fournisseurs établis au Maroc pour des commodités spécifiques au véhicule électrique, contribuant ainsi à leur développement et à l’évolution de l’écosystème industriel local.

S’exprimant à cette occasion, M. Mezzour s’est dit fier d’assister à la sortie de chaîne du 2000è Mobilize DUO, le tout premier véhicule 100% électrique fabriqué à l’usine de Renault de Tanger, notant que « cette usine, déjà pionnière en neutralité carbone et excellence opérationnelle, est la preuve du chemin parcouru et de notre volonté commune de continuer à développer la capacité d’adaptation et d’innovation de la plateforme industrielle marocaine ».

« J’en profite pour féliciter Renault et ses équipes pour cette avancée majeure dans leur écosystème, intégrant de nouveaux fournisseurs et renforçant ainsi le statut du Maroc comme hub stratégique de la mobilité électrique », a-t-il souligné.

Pour sa part, M. De Ficchy a indiqué que « chez Mobilize, nous levons les obstacles à l’adoption de la mobilité électrique en développant des services de financement, de recharge et de mobilité qui s’adressent à tous », ajoutant: « la Mobilize DUO est l’illustration de nos efforts pour proposer une solution de mobilité urbaine responsable, sûre et plus innovante ».

« Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur l’expertise des équipes de l’usine de Tanger dans ce projet qui permet d’accompagner les villes, les entreprises et les particuliers vers une mobilité plus propre et plus intelligente », a-t-il enchainé.

De son côté, M. Bachiri a affirmé que l’industrialisation de Mobilize DUO à l’usine de Tanger témoigne de la confiance renouvelée du Groupe dans la plateforme industrielle marocaine, qui continue de se positionner comme un site de référence pour ses projets stratégiques, relevant que « ce nouveau projet incarne surtout notre capacité collective à accompagner la transition vers les technologies d’avenir, ainsi que l’excellence des équipes locales, qui ont su intégrer de nouvelles expertises technologiques pour porter la fabrication de ce véhicule ».

Il s’agit, a-t-il expliqué, « d’une avancée industrielle qui s’inscrit pleinement dans la dynamique ‘Made in Morocco’ portée par nos usines depuis plus de deux décennies ».

Mobilize DUO incarne une nouvelle génération de véhicules électriques, conçus pour allier compacité urbaine, design différenciant et performance environnementale. Équipé d’un airbag, une première dans sa catégorie, et de portes élytres au design marquant, DUO intègre également une connectivité embarquée développée sur site par les équipes locales pour les marchés d’exportation.

Son industrialisation a été menée intégralement par les compétences marocaines, impliquant les équipes de l’ingénierie et de l’industrie, qui ont bénéficié de plus de 8.000 heures de formation dans de nouveaux domaines d’expertise, notamment l’habilitation électrique sur véhicule électrifié.

Conçu avec plus de 40% de matériaux recyclés et recyclable à 95% en fin de vie, DUO s’inscrit résolument dans la démarche durable portée par Renault Group. Cette conception circulaire, doublée d’un assemblage dans une usine bas carbone, permet de réduire de 66% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un véhicule électrique de segment A.