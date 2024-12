La CDG et la KfW renforcent leur partenariat stratégique à travers une nouvelle session de dialogue bilatéral

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) du Maroc et la Banque Allemande de Développement (KfW) ont franchi une nouvelle étape dans leur collaboration stratégique en organisant une session de dialogue bilatéral.

La réunion, présidée par Khalid Safir, Directeur Général de la CDG, et Stefan Wintels, Directeur Général de la KfW, marque un jalon important dans le partenariat entre les deux institutions.

À l’issue de cette session, un protocole d’accord de coopération a été signé. Ce document définit les principes directeurs, les modalités de collaboration, et établit une feuille de route pour structurer les échanges dans les mois à venir. Cette initiative vise à consolider les relations entre la CDG et la KfW tout en les inscrivant dans une perspective plus ambitieuse et tournée vers l’avenir.

Le dialogue stratégique a permis de traiter des enjeux d’intérêt mutuel et de renforcer la dynamique de coopération bilatérale. Les deux institutions ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour accompagner les grands chantiers de développement.

Le partenariat entre la CDG et la KfW couvre un large éventail de domaines stratégiques, incluant les aspects juridiques, financiers et techniques. Grâce à cette collaboration renforcée, la CDG espère mobiliser des ressources et des outils innovants pour soutenir les projets de développement qu’elle porte.