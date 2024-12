Voitures neuves au Maroc : une croissance soutenue à fin novembre 2024

Le marché automobile marocain a enregistré une performance de belle facture en novembre 2024, avec une hausse significative des ventes par rapport à la même période de l’année précédente. C’est ce que révèlent les derniers chiffres de l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM).

Dans le détail, le segment des véhicules particuliers a enregistré une augmentation de 15,81 %, avec 13 921 unités vendues en novembre 2024, contre 12 021 unités en novembre 2023. Cette progression s’explique aussi par une offre de véhicules de plus en plus diversifiée proposée par les importateurs automobiles. Ajoutez-y le fait que, pour attirer et séduire de potentiels clients, les importateurs mettent en avant pour cette fin d’année 2024 des offres promotionnelles de plus en plus alléchantes. Des stratégies commerciales, incluant des financements avantageux et des remises attractives, ont largement contribué à dynamiser le marché de la voiture particulière dans le Royaume.

Les utilitaires légers en croissance

Le marché des véhicules utilitaires légers n’est pas en reste, affichant une hausse de 8,79 %. En effet, 1 905 unités ont été vendues en novembre 2024, comparé à 1 751 unités durant la même période en 2023. Quoi qu’il en soit, les ventes globales pour le mois de novembre 2024 s’élèvent à 15 826 unités, marquant une augmentation de 14,91 % par rapport à novembre 2023, où 13 772 unités avaient été écoulées. Un résultat qui démontre la robustesse du marché automobile marocain malgré les défis économiques. En cumulant les ventes depuis le début de l’année, le marché automobile marocain totalise 153 779 unités à fin novembre 2024. Ce qui représente une hausse de 6,80 % comparativement à la même période en 2023, où 143 986 unités avaient été vendues. Des chiffres qui confirment une dynamique positive et un regain de confiance des consommateurs marocains dans le secteur automobile.

Dans le détail et plus exactement dans le segment des véhicules particuliers, Dacia reste en tête avec une part de marché très appréciable de 25,22 %, soit une croissance significative par rapport à l’année précédente. Renault se place en deuxième position avec une part de marché de 15,19 %. Bien que légèrement en baisse par rapport à l’année précédente, la marque au losange maintient une position forte. Hyundai complète le top 3 avec une part de marché de 8,22 %, malgré une baisse des ventes par rapport à 2023.

Les utilitaires légers et le premium en bonne forme

Renault grimpe sur la plus haute marche du podium avec une part de marché de 24,09 %, affichant une croissance notable par rapport à l’année précédente. Ford se place en deuxième position avec une part de marché de 13,19 %, et une augmentation significative des ventes par rapport à 2023. Fiat complète le top 3 avec une part de marché de 10,35 %, affichant une croissance positive par rapport à l’année précédente. Pour ce qui est du segment premium, Audi continue de dominer le segment avec 4 124 véhicules vendus en 2024. BMW se place en deuxième position avec 3 942 véhicules vendus. Mercedes-Benz complète le top 3 avec 2 708 véhicules écoulés à fin novembre.