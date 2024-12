Mustapha Zaari, figure de la scène dramatique marocaine, n’est plus

L’acteur Mustapha Zaari, un pionnier de la scène dramatique marocaine, s’est éteint, mardi, à Casablanca à l’âge de 79 ans, ont rapporté ses proches.

Artiste chevronné et polyvalent, le défunt s’est fait connaître par une palette de personnages, tantôt comiques tantôt dramatiques, qu’il a incarnés avec maestria sur les planches comme au grand et au petit écran. Mais c’est sur les scènes de théâtre, qu’il a investies durant plus de cinq décennies, que feu Zaari a pu révéler l’immensité de son talent.

Au début de sa carrière, Mustapha Zaari a travaillé au théâtre aux côtés de grandes figures du domaine, avant d’obtenir son premier rôle au cinéma en 1973 dans le film « Silence, sens interdit » d’Abdellah Mesbahi.

Le défunt s’est illustré par ses œuvres comiques, notamment son duo avec son compagnon de route feu Mustapha Dassoukine. Feu Zaari a été honoré lors de différents festivals nationaux en reconnaissance de sa riche carrière artistique.