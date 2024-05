Tinghir et Ouarzazate: Trois accords signés pour favoriser le développement territorial

Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, a présidé le 3 mai courant à Kelâat M’Gouna la cérémonie de signature de trois conventions entre l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), et des partenaires des provinces de Tinghir et de Ouarzazate.



Dans le détail, ces conventions, qui portent sur le développement territorial des provinces de Tinghir et d’Ouarzazate, ont été signées en marge de l’ouverture de la 59ème édition du Salon international de la rose à parfum au Maroc. La première convention, signée avec la province de Tinghir et le Conseil provincial de Tinghir pour un montant de 3 millions de dirhams, vise à améliorer le taux de raccordement du monde rural à l’eau potable et à améliorer les conditions de vie de la population de cette province.

La deuxième convention, d’un montant de 2,8 millions de dirhams, a été conclue avec la province de Tinghir, le Conseil provincial de Tinghir et la Délégation provinciale de l’Entraide Nationale à Tinghir. Portant sur la réhabilitation et l’équipement des Dars Talib et Taliba de la province, cette convention vise à contribuer à l’amélioration les conditions de vie et de scolarisation des élèves au niveau de la province.

Enfin, la troisième convention a été signée avec l’Office régional de mise en valeur agricole d’Ouarzazate. D’un montant de 23 millions de dirhams, elle porte sur la valorisation territoriale et paysagère des zones oasiennes et montagneuses des provinces de Tinghir et d’Ouarzazate.