Financement de startups: Tamwilcom lance «Innova Green»

Le Centre Régional d’Investissement (CRI) de Fès-Meknès, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et IncuBooster ont lancé récemment le premier appel à projets «Innova Green». Un événement qui s’est déroulé dans le cadre de la troisième édition du fonds «Innov Invest», une initiative portée par Tamwilcom pour promouvoir l’accès au financement des startups et des porteurs de projets innovants.

Concrètement, ce programme vise à stimuler le développement de l’écosystème startup national en mettant au défi les participants sur trois thématiques spécifiques : l’Agritech, la Cleantech et la Greentech, indique un communiqué d’IncuBooster. Toujours est-il que la première édition «Innova Green» s’est décliné en quatre phases, à savoir un hackathon d’innovation de deux jours sur le campus StartGate de l’UM6P à Benguerir, une présence au Salon International de l’Agriculture au Maroc à Meknès, offrant des conférences, des rencontres professionnelles et des occasions de networking et enfin des ateliers de formation et de coaching pour les participants.

Un soutien dans la réalisation du «POC» (proof of concept) et dans les démarches de levée de fonds est également prévu. Faut-il souligner que l’appel à projets a suscité l’intérêt dans six régions marocaines, avec 20 projets retenus dans le cadre du hackathon. À la suite de cet événement, cinq projets innovants ont été choisis par un jury d’experts. Par ailleurs, trois projets supplémentaires, désignés «Coups de cœur» par le jury, bénéficieront d’un suivi. Des projets retenus qui seront également accompagnés dans la levée de financement et orientés vers des structures d’incubation partenaires de Tamwilcom.

Quoi qu’il en soit, le partenariat établi entre le CRI Fès-Meknès et l’UM6P soutiendra ces huit projets prometteurs, en leur offrant l’accès à un réseau étendu de partenaires ainsi qu’aux divers programmes de soutien et de financement proposés par les deux institutions.

