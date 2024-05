La marque automobile chinoise Lynk & Co s’installe au Maroc

C’est acté ! LK Automotive Maroc et Lynk & Co viennent fraîchement d’officialiser leur partenariat. Un accord a en effet été signé entre les deux entités à l’occasion de la série internationale de courses de voitures de tourisme (TCR World Tour 2024) dont la deuxième manche se déroule du 3 au 4 mai courant sur le circuit Moulay El Hassan de Marrakech.

Concrètement, LK Automotive Maroc, la nouvelle entité affiliée à AEK Holding, et Lynk & Co, la marque chinoise (qui gravite dans le giron du géant automobile Geely) réputée pour ses modèles hybrides et connectés, entendent tous deux tisser leur toile dans le segment des véhicules à mobilité propre dans le Royaume. Il faut dire que dans ce segment, Lynk & Co bénéficie déjà d’une forte notoriété à l’international, et notamment sur le marché européen.

Selon Abdelouahad El Kadiri, Président de LK Automotive et par ailleurs propriétaire de Scandinavian Auto Maroc, l’importateur exclusif de Volvo, les premiers modèles de Lynk & Co seront disponibles à la vente à partir de décembre prochain. M. El Kadiri qui s’est d’ores et déjà engagé à garantir une disponibilité large des modèles et un service après-vente de qualité pour l’ensemble des clients. «C’est avec un immense plaisir que nous entamons cette collaboration avec Lynk & Co afin d’introduire leurs véhicules innovants sur le marché marocain», a déclaré le président de LK Automotive. Et d’ajouter : «ce partenariat s’inscrit dans notre vision d’offrir une mobilité durable et accessible à tous, tout en garantissant une expérience utilisateur hors pair».

Une gamme diversifiée de véhicules

Marque renommée pour ses modèles axés sur la connectivité avancée et les options de partage, Lynk & Co propose une gamme diversifiée de véhicules parmi lesquels le SUV 01, disponible en versions hybride et hybride rechargeable, le 02, un SUV compact et le petit SUV urbain de la gamme, à savoir le 06. Il faut ajouter à cela le SUV coupé 05 et la berline 03, disponible elle aussi, en versions hybride et hybride rechargeable. Reste à découvrir comment va s’articuler la gamme de modèles proposées dans le Royaume par LK Automotive et leurs grilles tarifaires.

Rappelons que la marque chinoise se distingue déjà de ses principaux concurrents par plusieurs caractéristiques clés, dont son design novateur et bien dans l’air du temps, sa technologie avancée, notamment en matière de connectivité, en plus de ses motorisations hybrides et électriques, elles aussi à la pointe de la technologie. Bénéficiant par ailleurs de la technologie et de l’expertise de Volvo, Lynk & Co indique mettre un point d’honneur à intégrer des fonctionnalités de sécurité avancées dans ses véhicules, garantissant ainsi la sécurité des passagers et des piétons. A noter que cette marque automobile chinoise s’est déjà distinguée de fort belle manière en sport automobile puisqu’elle a remporté 6 championnats du monde des voitures de tourisme, dont 4 championnats par équipes, et 2 championnats pilotes.