L’UM6P lance EVOSPORT, sa nouvelle structure dédiée au sport

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) élargit son champ d’action en investissant dans le secteur sportif.

Avec sa filiale EVOSPORT, l’université ambitionne de structurer durablement l’écosystème sportif marocain et de promouvoir une vision où le sport devient un levier de développement humain et socio-économique.

Avec EVOSPORT, l’université entend répondre aux besoins croissants de professionnalisation du secteur sportif en investissant dans des infrastructures modernes et en soutenant l’émergence d’une nouvelle génération de talents sportifs.

EVOSPORT repose sur trois piliers stratégiques. Tout d’abord, l’investissement dans les talents et les infrastructures. La filiale vise à développer des installations sportives de pointe et à former des athlètes capables d’exceller à l’échelle nationale et internationale. Cette démarche s’inscrit dans un programme de structuration globale soutenu par le Fonds National de Formation, en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), le Groupe OCP et des entreprises privées.

Ensuite, EVOSPORT mise sur la formation et l’innovation. À travers des programmes académiques adaptés et des solutions innovantes, la filiale souhaite équiper les professionnels du sport avec des compétences en adéquation avec les besoins actuels de l’industrie. Ce volet met également l’accent sur la recherche pour stimuler l’innovation dans les pratiques sportives.

Enfin, EVOSPORT explore le rôle du sport comme moteur de développement socio-économique. Cette initiative vise à renforcer l’écosystème sportif marocain tout en favorisant une inclusion accrue et une croissance durable. Le sport est perçu comme un outil d’inclusion sociale et un catalyseur pour de nouveaux modèles économiques, tant au Maroc que sur le continent africain.

Pour Hicham El Habti, Président de l’UM6P, EVOSPORT reflète une vision ambitieuse : « En investissant dans les talents et les infrastructures sportives, nous visons à structurer durablement le secteur au Maroc et à accompagner l’émergence d’une nouvelle génération de talents qui contribueront à l’essor du sport sur le continent africain. »