La Bourse de Casablanca et l’Ethiopian Securities Exchange concluent un partenariat stratégique

Dans le sillage de l’Africa Financial Summit (AFIS) tenu, ce 12 décembre 2024 à Casablanca, la Bourse de Casablanca et l’Ethiopian Securities Exchange (ESX) ont officialisé un accord de coopération stratégique.

Ce partenariat marque une étape significative dans la collaboration entre deux des principales économies africaines, unies par une vision commune pour dynamiser les marchés des capitaux et accélérer le développement économique du continent.

Une convergence d’ambitions pour des marchés plus intégrés

Créée en octobre 2023 dans le cadre d’un partenariat public-privé novateur, l’Ethiopian Securities Exchange aspire à devenir un catalyseur de la croissance économique éthiopienne. En tirant parti des avantages d’un marché boursier structuré, l’ESX cherche à offrir des opportunités de financement accrues aux entreprises locales et à attirer des investisseurs internationaux.

De son côté, la Bourse de Casablanca, avec près d’un siècle d’existence et une capitalisation boursière de 76 milliards de dollars, représente un modèle de maturité et de résilience sur le continent africain. Forte de son rôle central dans l’économie marocaine, où elle pèse 55 % du PIB national, la Bourse de Casablanca partage son expérience et son expertise pour accompagner l’ESX dans son développement.

Un partenariat articulé autour de cinq axes clés

L’accord de coopération repose sur des piliers stratégiques visant à consolider les capacités des deux institutions, en l’occurrence le renforcement technique et opérationnel à travers lequel La Bourse de Casablanca s’engage à apporter son expertise technologique et sa gestion des risques pour aider l’ESX à établir une plateforme de négociation moderne et sécurisée ; le partage d’expérience, les réformes pionnières de la Bourse de Casablanca, notamment le lancement récent du marché à terme et l’alignement sur le Nouveau Modèle de Développement, servant, à ce titre, de référence pour guider l’évolution de l’ESX ; la connexion des communautés d’affaires, le partenariat visant à créer des passerelles entre les investisseurs marocains et éthiopiens, stimulant ainsi le commerce et les investissements bilatéraux ; l’exploration de nouvelles initiatives, les deux bourses étant en train d’étudier des projets communs tels que le développement de produits financiers innovants, les doubles cotations et des programmes d’éducation financière ; et enfin un plaidoyer pour l’Afrique : Ensemble, elles défendront les intérêts du continent sur les plateformes régionales et internationales, encourageant l’harmonisation des cadres financiers pour une intégration accrue des marchés africains.

Un engagement pour la durabilité et les pratiques ESG

La promotion des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) est un élément clé de cette collaboration. Ces pratiques visent à attirer des investissements responsables et à soutenir une croissance économique inclusive et durable, en phase avec les priorités globales de développement.

Pour un avenir financier africain intégré

En unissant leurs forces, la Bourse de Casablanca et l’ESX poursuivent un objectif commun : élargir l’accès au financement boursier, renforcer la liquidité des marchés et promouvoir l’intégration financière à l’échelle du continent. Ce partenariat illustre une ambition partagée d’établir des marchés des capitaux robustes et interconnectés, capables de répondre aux défis économiques et d’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance pour l’Afrique.

Ce partenariat stratégique reflète une vision d’avenir de la coopération sud-sud qui peut être un moteur puissant pour transformer les systèmes financiers africains.