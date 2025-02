RAM renouvelle son partenariat avec le FESPACO

Acteur panafricain de premier plan, Royal Air Maroc (RAM) annonce le renouvellent de son partenariat avec le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) pour les trois prochaines éditions.

Transporteur officiel du FESPACO, RAM accompagne ainsi la 29ème édition qui a lieu du 25 février au 4 mars 2025 dans la capitale du Burkina Faso, fait savoir la compagnie aérienne nationale dans un communiqué.

L’édition 2025 du FESPACO mettra en lumière 235 films sélectionnés parmi 1.351 soumis, issus de 48 pays, reflétant l’importance de ce festival et la richesse des cinémas d’Afrique, poursuit la même source. Rassemblant des milliers de professionnels et passionnés du cinéma africain, le FESPACO s’est imposé depuis sa création en 1969 comme le plus grand et le plus ancien rendez-vous culturel africain, axé autour du cinéma et de la diaspora africaine.

Ce partenariat entre RAM et le FESPACO, initié depuis 2014, traduit l’engagement de la compagnie nationale en tant qu’acteur solidaire du rayonnement culturel de l’Afrique et renforce la visibilité d’un événement panafricain majeur, dédié à la valorisation des secteurs du cinéma et de la télévision, ayant acquis, au fil des années, une audience et une stature de niveau mondial.

A cette occasion, le Président Directeur Général de RAM, Hamid Addou a déclaré : « Nous sommes très honorés par le renouvellement de notre partenariat, celui-ci contribuant sans aucun doute à la promotion de la culture africaine et à l’essor du cinéma africain ».

Cet accompagnement s’inscrit en premier lieu dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud, selon les Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, ajouté M. Addou. Et de relever qu’il s’inscrit également dans le cadre du plan de développement de RAM dont l’un des objectifs est de renforcer le trafic aérien et les connexions aériennes entre l’Afrique et le reste du monde.

Compagnie africaine de référence, RAM poursuit ainsi sa politique d’accompagnement des grands événements artistiques et culturels en Afrique en vue de favoriser le rayonnement du continent à travers le monde.

En s’engageant aux côtés des festivals de cinéma, de photo, de mode, de musique ou d’art contemporain, RAM contribue au développement de la culture africaine et amplifie, à travers son rôle de transporteur officiel, la promotion de ces événements à travers le monde.

RAM est ainsi le transporteur officiel, entres autres, du Festival International du film de Marrakech, des Rencontres de Bamako – Biennale africaine de la Photographie-, du Marché des Arts et du Spectacle africains d’Abidjan (MASA), et du festival de cinéma Écrans Noirs du Cameroun. Cela renforce son ancrage africain et réaffirme son rôle de transporteur aérien africain de premier plan.

Acteur continental de référence, RAM consolide également, à travers son réseau via son hub de Casablanca, la connexion entre l’Afrique et le monde et met les métropoles africaines, à portée des plus grandes villes internationales, conclut le communiqué.