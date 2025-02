« Voici pourquoi nous avons invité le Maroc »: Le président du Salon de l’Agriculture de Paris explique son choix

Le président du Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris, Jérôme Despey, est revenu dans Trois Questions à la MAP sur le choix du Maroc comme premier pays étranger invité d’honneur de ce grand rendez-vous annuel des agriculteurs en France (22 février-2 mars).

Au micro de la MAP, M. Despey s’est félicité de la qualité des produits du terroir marocain exposés dans le cadre « formidable » que constitue le pavillon national, multiplié par trois cette année au SIA de Paris (476 M2). Il a évoqué également de « belles perspectives » d’échanges entre professionnels marocains et français aussi bien dans le cadre du SIA que du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) de Meknès, où la France sera, à son tour, mise à l’honneur en avril prochain.

1-Pour la première fois depuis sa création, le Salon international de l’Agriculture de Paris met à l’honneur un pays étranger, le Maroc. Comment expliquez-vous ce choix ?

C’est effectivement la première fois que nous mettons un pays à l’honneur.

A mon arrivée à la présidence du Salon International de l’Agriculture, je voulais vraiment mettre un pays ami à l’honneur comme le Maroc. C’est un pays avec lequel nous avons beaucoup d’échanges. L’idée c’est qu’en mettant à contribution les filières de production avec le monde de la recherche et de l’enseignement, on puisse avoir de nombreux échanges entre les professionnels et les représentants de l’agriculture du Maroc et de la France. Cela est d’autant plus important qu’il y a des échanges qui sont favorables sur l’élevage, par exemple, comme l’a déjà montré d’ailleurs une belle présentation au SIA de l’excellence des races mises à l’honneur concernant les équidés, mais aussi des échanges sur le secteur des grandes cultures.

2-Le pavillon du Maroc est conçu comme une vitrine de la richesse et de la diversité de son agriculture. Comment le trouvez-vous ?

Evidemment, j’ai déjà visité le pavillon marocain et il est formidable. En termes de superficie d’abord, puisqu’il a été multiplié par trois cette année au Salon international de l’agriculture. On y voit toutes ces saveurs, alimentations et productions faites avec goût, beaucoup d’amour et soin, de l’artisanat.

C’est vraiment un très beau pavillon. J’aurai l’occasion d’y déambuler encore tout au long de la semaine.

3-La mise à l’honneur du Royaume au SIA trouve aussi un écho dans un événement à venir: en avril prochain, la France sera, à son tour, le pays invité d’honneur du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) de Meknès. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

En tant que président du SIA de Paris, j’ai bien reçu l’invitation pour participer à cet événement et bien sûr j’irai avec beaucoup de plaisir à Meknès en mois d’avril.

Je trouve que c’est une bonne chose de promouvoir ces moments d’échanges. C’est dans l’intérêt aussi bien des agriculteurs que celui de nos concitoyens et des consommateurs. Comme le SIA, un salon est un lieu où il y a de la vie, de la convivialité, un espace qui donne l’envie de dialoguer et d’échanger.

À Meknès, je suis sûr qu’il y aura aussi cette ambiance, avec des dispositions similaires, et je serai ravi de m’y retrouver.

De belles perspectives d’échanges professionnels sont à venir. Mais, au-delà du lieu et du moment ponctuel d’un salon, il est important que cette dynamique soit maintenue tout au long de l’année.