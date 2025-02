Le Royal Automobile Club Marocain inaugure son premier centre de prévention routière

Dans le cadre de sa mission historique de prévention des accidents de la circulation et de promotion de la conduite responsable, le Royal Automobile Club Marocain (RACM) s’est distingué par sa présence notable lors de la 4ème conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière à Marrakech. Justement le RACM y a dévoilé son premier centre de prévention routière, récemment créé au sein du Musée Automobile de Bouskoura.

Dans le détail, ce centre est équipé de moyens technologiques innovants, notamment un simulateur de dernière génération et une plateforme télématique d’éco-conduite ainsi qu’un module d’e-learning dédié à la mécanique élémentaire relative à la sécurité automobile active. Rappelons que cette organisation, fondée en 1913 ACM et rebaptisée Royal Automobile Club par Feu Sa Majesté le Roi Mohamed V en 1957, a été pionnière dans l’initiation de réformes du code de la route dès 1929 et a fondé le Comité de la Route en 1932, l’ancêtre du CNPAC.

Lire aussi | Sécurité routière : TotalEnergies Marketing Maroc renforce son engagement

En marge de ce congrès mondial dédié à la sécurité routière, le RACM a signé une convention de partenariat avec l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) et avec la Fédération Marocaine des Assurances (FMA). Ce partenariat vise à créer et exploiter un espace dédié à la sécurité et à la prévention routière au sein du Musée de l’Automobile Club du Maroc. Aussi, cet espace sera destiné à sensibiliser les jeunes, les seniors et les professionnels aux pratiques de conduite sécuritaires et responsables.

Lire aussi | Vivo Energy Maroc et NARSA renouvellent leur partenariat pour la sécurité routière

Dans le détail, ce projet comprendra des sessions de formation sur les règles de circulation, la sensibilisation à l’éco-conduite, ainsi que des formations professionnelles adaptées aux métiers du transport routier. De plus, des simulateurs seront utilisés pour former les intervenants d’urgence et accompagner les conducteurs en réhabilitation. Avec un engagement fort des parties prenantes pour garantir le succès d’un vaste programme d’action, le RACM, à travers cette initiative portée par l’ensemble des Associés du RACM et de son Conseil d’administration sous la Présidence de Mohamed Bachiri, réaffirme son engagement pour la sécurité routière et la promotion d’une conduite responsable au Maroc.