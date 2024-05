L’UM6P et Deloitte scellent un partenariat dans la cybersécurité industrielle

L’UM6P et Deloitte s’associent pour créer un laboratoire de pointe dédié à la cybersécurité industrielle, renforçant ainsi l’innovation technologique au Maroc et en Afrique.

Deloitte Morocco Cyber Center et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) s’associent pour créer un laboratoire de cybersécurité spécialisé dans la sécurisation des technologies et produits industriels. Cette initiative, fruit d’une collaboration entre l’expertise de Deloitte en cybersécurité et la capacité de recherche de l’UM6P, est annoncée comme un pas en avant pour la protection des industries marocaines et africaines contre les menaces cybernétiques croissantes, en marge du Gitex Africa 2024.

Ce laboratoire entend renforcer la résilience des systèmes de contrôle industriel et des opérations techniques, cruciaux pour le secteur manufacturier local et continental. Imade Elbaraka, Président du Deloitte MCC, et Hicham El Habti, Président de l’UM6P, ont tous deux souligné l’importance de ce partenariat dans le renforcement de la sécurité, la promotion de l’innovation technologique et le soutien au développement économique du Maroc et de la région. Ce projet marque une étape importante dans l’effort conjoint pour un environnement industriel plus sûr et plus innovant au Maroc.

En intégrant les capacités cybernétiques de pointe dans les industries locales, ce laboratoire aspire à devenir un modèle de référence en matière de cybersécurité industrielle. Il vise également à stimuler la création de solutions de sécurité adaptées aux besoins spécifiques du marché africain.

«Ce laboratoire représente une avancée significative dans notre engagement commun envers la sécurité et l’innovation technologique», a déclaré Imade Elbaraka. Hicham El Habti a ajouté que l’UM6P voit dans ce partenariat une opportunité de créer un environnement propice à l’innovation dans la sécurisation des technologies industrielles. Ensemble, Deloitte Morocco Cyber Center et l’UM6P ambitionnent de placer le Maroc à l’avant-garde de la cybersécurité industrielle en Afrique.