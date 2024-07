Le cabinet d’avocats d’affaires marocain Bennani & Associés ouvre deux bureaux au Cameroun et au Rwanda

Le cabinet marocain Bennani & Associés, cofondé en 2004 par Mehdi Bennani et Abdellah Moustaid, a ouvert ses portes à Douala, capitale économique du Cameroun et à Kigali, la capitale du Rwanda. Il s’agit du sixième et septième pays d’implantation de Bennani & Associés sen Afrique.

Et de sept pour Bennani & Associés. Après le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et la République Démocratique du Congo (RDC), cabinet d’avocats d’affaires marocain, basé à Casablanca, vient d’ouvrir deux bureaux en propre au Cameroun et au Rwanda.

A travers ce déploiement à Douala, la capitale économique du Cameroun et Kigali, la capitale du Rwanda, le cabinet indépendant de conseil juridique en droit des affaires cofondé en 2004 par Mehdi Bennani et Abdellah Moustaid, poursuit ainsi son expansion sur le continent africain, renforçant du coup sa présence en Afrique mais également ses effectifs.

En effet, pour s’installer au Cameroun, le cabinet marocain s’appuie sur l’avocat Jacob Oben, qui dirige le bureau basé à Douala avec le rang de managing partner. Inscrit au bureau du Cameroun depuis le 6 juillet 2020, Jacob Oben, professionnel du droit chevronné avec une vaste expérience en droit général des affaires, notamment en droit des fusions et acquisitions, en droit OHADA, en droit de l’investissement étranger, en droit bancaire, en droit du pétrole et du gaz et en droit de l’énergie, était précédemment associé chez Jing & Partners, également à Douala, où il exerçait depuis 2013.

De même le nouveau bureau de Kigali est dirigé par Ian Mulisa, également avec le rang de managing partner. Celui-ci travaillait, depuis 2011, au sein de Equity Juris Chambers, membre du réseau DLA Piper Africa, chez qui il avait été promu au rang d’associé en 2020. Il apporte ainsi avec lui 14 ans d’expérience en droit général des sociétés et en droit commercial, et une compréhension approfondie du paysage juridique. Ian agit pour le compte d’un éventail impressionnant de clients corporatifs, y compris ceux des secteurs des services financiers et de la technologie.

Pour rappel, c’est après avoir exercé comme avocat à New York que Mehdi Bennani a co-fondé avec Abdellah Moustaid Bennani & Associés en 2004, avec comme ambition d’accompagner les clients internationaux dans leurs projets d’implantation et d’expansion au Maroc et en Afrique francophone. Mehdi Bennani intervient principalement en Droit des Sociétés/Corporate sur des opérations d’acquisition et cession de sociétés, de prises de participation et d’investissement. Il conseille également en droit de la concurrence en matière de contrôle marocain des concentrations et en droit du travail. Il intervient dans divers secteurs clés tels que l’automobile, l’industrie pharmaceutique, l’aéronautique ou encore les nouvelles technologies. Son accompagnement sur-mesure auprès d’entités étrangères l’amène également à pratiquer de l’arbitrage commercial. Outre ses clients internationaux, les cabinets d’avocats étrangers font systématiquement appel à Mehdi Bennani pour bénéficier de son expertise et de sa profonde connaissance de l’environnement juridique marocain et africain.

Quant à Abdellah Moustaid, il est spécialisé dans les contentieux en droit commercial, droit de la construction, droit du travail, droit de la propriété intellectuelle et droit bancaire. Il intervient aussi en arbitrage commercial. Il accompagne les filiales des multinationales dans leurs contentieux liés à l’exécution contractuelle, à la rupture des relations commerciales ou des contrats de travail devant l’ensemble des juridictions marocaines. Abdellah Moustaid est en charge du département contentieux du cabinet Bennani & Associés.