Une nouvelle associée chez PwC au Maroc

PwC Maghreb, dont le régional est basé à Casablanca, compte depuis le 1er juillet une nouvelle associée au Maroc dans son activité de conseil en stratégie et management. Il s’agit d’Ophélie Prieur qui sera chargée des activités et des équipes Workforce au Maghreb et pilotera les activités de transformation des services financiers dans cette région.

Ophélie Prieur vient d’être cooptée par PwC France et Maghreb en tant qu’associée chez PwC au Maroc. La promue connait bien la maison. Diplômée de Sciences Po Paris en affaires publiques, Ophélie Prieur débute sa carrière chez Capgemini, où elle participe à des projets de transformation et de modernisation de l’État. Elle intègre ensuite Stanwell, où elle se spécialise dans l’accompagnement des clients des services financiers sur des sujets de stratégie opérationnelle. Après quelques années à New York, elle rejoint PwC au Maroc en 2014.

Depuis son arrivée, elle contribue fortement au développement de l’industrie bancaire et des assurances. Ophélie Prieur joue un rôle clé dans l’accompagnement des transformations stratégiques et de la gestion des impacts humains en termes d’adoption, d’engagement, de culture et de montée en compétences, pour des clients internationaux au Maghreb et en Afrique subsaharienne.

En tant qu’associée chez PwC France et Maghreb, elle est en charge des activités et des équipes Workforce au Maghreb et pilote les activités de transformation des services financiers dans cette région.

En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. PwC au Maroc rassemble aujourd’hui 12 Associés et plus de 200 collaborateurs, au sein de deux bureaux à Casablanca.