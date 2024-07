Levées de fonds des startups de la zone MENA. Le Maroc rejoint le Top 5

Les startups marocaines ont levé 17 millions de dollars au titre de 10 transactions au terme du premier semestre 2024. Avec cette performance, le Maroc intègre le Top 5 des pays de la région MENA (Moyen-Orient et en Afrique du Nord) qui ont levés le plus de fonds, selon un rapport de la plateforme de données de capital-risque MAGNiTT.

Les startups marocaines continuent d’attirer des investisseurs. Durant le premier semestre 2024, elles ont levé 17 millions de dollars, a-t-on appris un rapport de la plateforme de données de capital-risque MAGNiTT.

Si leurs homologues saoudiennes ont recueilli le plus de financement au premier semestre avec 412 millions de dollars, suivies par les Émirats arabes unis avec 225 millions de dollars et l’Égypte avec 86 millions de dollars, le Maroc et le Koweït ont rejoint le top cinq avec respectivement 17 et 14 millions de dollars.

Lire aussi | Une nouvelle associée chez PwC au Maroc

En termes de nombre de transactions, les Émirats arabes unis arrivent en tête de liste avec 83 transactions, soit une augmentation annuelle de 11%. L’Arabie saoudite a suivi avec 63 transactions, soit une baisse de 3%, l’Égypte avec 28, soit une baisse de 15%, et le Maroc et Bahreïn avec respectivement 10 et 7.

A noter que les trois premiers marchés, notamment saoudien, émirati et égyptien, ont tous enregistré une baisse respective de 7, 19 et 75%.

Globalement, dans la zone MENA, le nombre total de transactions a atteint 211, soit une baisse de 18 % au premier semestre, tandis que les sorties ont chuté de 63% à seulement 10. Le commerce électronique était le secteur le plus financé avec 244 millions de dollars, tandis que la fintech était l’industrie de choix en termes de nombre de transactions, rapporte arabnews qui précise que Sanabil Investments, du Fonds d’investissement public, était l’investisseur le plus actif dans la région avec 57 millions de dollars de capital déployé.

Lire aussi | L’Egyptien Ahmed Wadi arrive au Maroc avec sa tontine « Daret » en ligne

Selon les données de MAGNiTT, le nombre d’investisseurs dans l’écosystème du capital-risque dans la zone MENA a connu une augmentation annuelle de 33 % au premier semestre 2024. Cette confiance croissante a ainsi entraîné une augmentation de 130 % du nombre de fonds lancés dans la région au cours de cette période. Toutefois, les données ont également révélé que malgré l’augmentation du nombre d’investisseurs, seuls 768 millions de dollars de financement ont été investis dans les startups régionales, soit une baisse de 34 % sur un an.