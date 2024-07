Marchica Med et GUI 4 signent un partenariat pour le service DAMANE BAYTI Conso

Marchica Med, filiale de l’Agence pour l’Aménagement du site de la Lagune de Marchica, et le cabinet GUI 4 ont officialisé une convention de partenariat exclusive pour la mise en place du service DAMANE BAYTI Conso dans les projets immobiliers d’Atalayoun-Lagune de Marchica, dans la province de Nador.

Ce partenariat vise à assurer une expertise préalable à la livraison des produits immobiliers développés par Marchica Med. Avant la remise des clés, le cabinet GUI 4 procédera à une vérification minutieuse de chaque bien. L’objectif est de garantir la qualité, la conformité et la sécurité des logements, offrant ainsi aux clients de Marchica Med une expérience d’achat sereine et fiable.

« Ce partenariat exclusif et inédit marque une étape décisive dans notre engagement envers nos clients et dans notre quête permanente d’excellence. En associant notre expertise en développement immobilier à celle du cabinet GUI 4, nous renforçons notre crédibilité sur le marché et réaffirmons notre engagement envers la préservation des intérêts et des droits de nos clients et de notre entreprise », explique Marouane Ghanimi, Directeur Général Délégué de Marchica Med.

En plus d’assurer la qualité des biens immobiliers, cette collaboration permettra également d’optimiser les coûts de service après-vente. Une expertise rigoureuse en amont aide à anticiper et à résoudre d’éventuels problèmes, réduisant ainsi les réclamations et les réparations post-livraison. De cette manière, Marchica Med minimise les risques de litiges et de contentieux, protégeant ses clients tout en prévenant les situations conflictuelles.

« Je suis honoré de collaborer avec Marchica Med pour assurer la réception avant livraison de leurs projets immobiliers. Ce partenariat est une reconnaissance de notre engagement envers la qualité, la sécurité et la satisfaction des acquéreurs. Grâce à l’expertise de Damane Bayti Conso, nous visons à offrir une tranquillité d’esprit aux clients de Marchica Med en garantissant que chaque bien livré respecte les normes les plus élevées », souligne pour sa part Mohamed Lazim, Directeur Général du cabinet GUI 4.

Ce partenariat est également une opportunité pour Marchica Med d’améliorer son image de marque. En collaborant avec un expert judiciaire assermenté et reconnu comme M. Lazim, l’entreprise renforce sa réputation auprès des acquéreurs, investisseurs et autres acteurs du secteur immobilier. Cette démarche est particulièrement bénéfique pour les Marocains résidant à l’étranger, souvent peu familiers avec les pratiques du secteur immobilier au Maroc, qui pourront compter sur une expertise indépendante et impartiale pour valider la qualité de leur investissement.

Enfin, Marchica Med bénéficiera d’une évaluation continue de la qualité de ses produits immobiliers. L’expertise du cabinet GUI 4 permettra d’identifier des axes d’amélioration et d’innovation, assurant ainsi que les standards de qualité et de sécurité soient non seulement respectés, mais aussi continuellement améliorés.