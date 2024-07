Thibault Paland nouveau DG de Renault Commerce Maroc

Thibault Paland devient Directeur Général de Renault Commerce Maroc et Directeur des marques Dacia et Alpine.

Renault Group Maroc et Dacia Maroc ont annoncé la nomination de Thibault Paland en tant que Directeur Général de Renault Commerce Maroc et Directeur des marques Dacia et Alpine au Maroc, à compter du 1er septembre 2024.

Thibault Paland prendra ses nouvelles fonctions en succédant à Fabrice Crevola, qui a été nommé Directeur Qualité Renault Group au sein de la Direction Réseau et Clients de la marque Dacia. Paland sera directement rattaché à Xavier Martinet, Directeur Marketing, Ventes et Opérations de la marque Dacia.