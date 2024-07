Jeux Olympiques: Voici le bilan de la participation marocaine depuis l’édition de Rome 1960

Le bilan de la participation du Maroc aux Jeux Olympiques s’élève à 24 médailles au total, dont 7 en or, 5 en argent et 12 en bronze, depuis l’édition de 1960 à Rome.

L’athlétisme se taille la part du lion avec 20 médailles (7 or, 5 argent et 8 bronze).

Les médailles d’or ont été décrochées par les athlètes Nawal El Moutawakil (400 m haies) et Said Aouita (5.000 m) en 1984 à Los Angeles, Brahim Boutaib (10.000 m) en 1988 à Séoul, Khalid Skah (10.000 m) en 1992 à Barcelone, Hicham El Guerrouj (1.500 m et 5.000 m) en 2004 à Athènes et Soufiane El Bakkali (3.000 m steeple) à Tokyo-2020.

Pour ce qui est des médailles d’argent, elles ont été remportées par feu Abdeslam Radi (marathon) en 1960 à Rome, Rachid Labsir (1.500 m) en 1992 à Barcelone, Hicham El Guerrouj (1.500 m) en 2000 à Sydney, Hasna Benhassi (800 m) en 2004 à Athènes et Jaouad Gharib au marathon lors des JO de Pékin en 2008. Voici, par ailleurs, le palmarès:

— Médailles d’or :

Nawal El Moutawakil (400 m Haies à Los Angeles-1984)

Said Aouita (5000 m à Los Angeles-1984)

Brahim Boutaib (10.000 m à Séoul-1988 )

Khalid Skah (10.000 m à Barcelone-1992)

Hicham El Guerrouj (1.500 m et 5.000 m à Athènes-2004)

Soufiane El Bakkali (3.000 steeple à Tokyo-2020)

— Médailles d’argent :

Abdeslam Radi (marathon à Rome-1960)

Rachid Labsir (1.500 m à Barcelone-1992)

Hicham El Guerrouj (1.500 m à Sydney-2000)

Hasna Benhassi (800 m à Athènes-2004)

Jaouad Gharib (marathon à Pékin-2008)

— Médailles de bronze :

Said Aouita (800m) à Séoul-1988

Abdelhaq Achik (boxe/54 kg) à Séoul-1988

Mohamed Achik (boxe/57kg) à Barcelone-1992

Salah Hissou (10.000 m) à Atlanta-1996

Khalid Boulami (5.000 m) à Atlanta-1996

Nezha Bidouane (400 m haies) à Sydney-2000

Brahim Lahlafi (5.000 m) à Sydney-2000

Ali Ezzine (3.000 m steeple) à Sydney-2000

Tahar Tamsamani (boxe/57 kg) à Sydney-2000

Hasna Benhassi (800 m) à Pékin-2008

Abdelaati Iguidir (1.500 m) à Londres 2012

Mohamed Rabii (boxe/69 kg) à Rio de Janeiro 2016.