TAMWILCOM lance à Tanger sa nouvelle offre destinée au MRE

Dans le cadre du renforcement de l’attractivité du Maroc en tant que destination d’investissement pour les Marocains du Monde, TAMWILCOM a organisé, le jeudi 18 juillet à Tanger, une rencontre sous le thème : « Soutenir les projets de la diaspora marocaine : nouveaux mécanismes de financement, nouvelles ambitions ».

Cette rencontre a été l’occasion de présenter l’offre globale de TAMWILCOM, ainsi que les nouveautés de l’année 2024, notamment la nouvelle mouture du produit MDM INVEST et le nouveau produit de financement MDM TAMWIL, qui seront déployés par le secteur bancaire et qui proposent des conditions avantageuses au Marocains du Monde souhaitant investir au Maroc.

MDM INVEST constitue une évolution du produit existant, offrant aux entreprises éligibles une prime d’investissement de 10% du coût du projet, avec un plafond de 5 millions de DH. Le financement implique une participation minimale de 20% en fonds propres pour l’entreprise bénéficiaire. D’autre part, MDM TAMWIL se présente sous forme d’un financement complémentaire au crédit bancaire. La part de TAMWILCOM, d’un montant de 1 à 5 millions de DH (sans être supérieure à celle de la banque), bénéficiera d’un taux d’intérêt de 2,5% HT. Pour la part bancaire, le taux d’intérêt sera celui du marché.

Pour bénéficier des avantages offerts par les mécanismes MDM INVEST, MDM TAMWIL et les autres dispositifs de financements de TAMWILCOM également ouverts aux projets de la diaspora, il est impératif de se tourner vers les banques de la place, en tant que partenaire clé dans le processus de financement.

Soulignons enfin que cet évènement a été marqué par la participation d’acteurs majeurs dans l’accompagnement des investissements des Marocains du Monde, ayant activement contribué à la mise en place de ces nouveaux dispositifs.

Il s’agit notamment du Ministère de l’Economie et des Finances, du Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, du Ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, du Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du secteur bancaire régional et de membres de la diaspora, a par ailleurs permis de présenter un ensemble de mesures d’appui à l’investissement et d’accompagnement déployées notamment par l’AMDIE et la 13ème Région de la CGEM et destinées à soutenir activement les ambitions entrepreneuriales des Marocains du Monde et à stimuler le développement économique du pays .