Mounaim Bouziane nouveau DG du Groupe Édito

Le Groupe Édito, qui inclut Sochepress, Sapress, Warak Trading et Sotadec, a nommé Mounaim Bouziane au poste de Directeur Général, à compter du 1er juillet 2024. Il succède à Amine Benchekri.

Mounaim Bouziane, ayant une longue expérience au sein du groupe, a occupé plusieurs postes de direction.

Il a été Directeur Administratif et Financier chez Sochepress pendant douze ans, Directeur Général de Sotadec pendant huit ans, et Directeur Général Adjoint du groupe pendant six ans.