Allianz Maroc et Soufiane Rahimi annoncent un partenariat pour les JO de Paris 2024

Allianz Maroc a officialisé un partenariat avec Soufiane Rahimi, joueur international marocain, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Rahimi représentera le Maroc avec l’équipe nationale de football U23. marocains.

« Nous sommes très heureux d’avoir Soufiane Rahimi à nos côtés, un athlète d’exception dont le parcours et la réussite sont une source d’inspiration pour nous. Ce partenariat reflète notre volonté d’encourager et de soutenir les talents marocains pour aller toujours plus loin et briller sur la scène nationale et internationale », s’est enthousiasmé Abderrahim Dbich, Administrateur Directeur Général d’Allianz Maroc.

Abderrahim Dbich a souligné les valeurs partagées avec Rahimi : « Solidité, fiabilité, expertise, efficience ou encore talent sont autant de valeurs incarnées par Soufiane Rahimi. Ce sont aussi des valeurs que nous partageons à Allianz Maroc, en mettant à contribution tous nos efforts au quotidien afin d’accompagner nos assurés, nos intermédiaires et nos partenaires pour aller de l’avant. »

« Ensemble, nous visons à inspirer et à motiver les jeunes générations à poursuivre leurs rêves et à exceller dans leurs domaines respectifs », a déclaré pour sa part Soufiane Rahimi.