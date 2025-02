Abdelmoula Ratibe, Président et fondateur de Ratibecom Holding, lance une plateforme dédiée à l’orientation et à l’accompagnement des Marocains du Monde souhaitant investir au Maroc. Parti d’une petite PME textile en France au début des années 1990, il a fait le pari audacieux de s’implanter au Maroc en 1992. Trois décennies plus tard, il dirige un groupe florissant comptant une vingtaine d’usines de textile et diversifié dans l’immobilier et les énergies renouvelables, employant près de 8 000 personnes. Avec plus de 20 millions de pièces produites annuellement et destinées à l’export, Ratibe s’impose comme le plus grand sous-traitant textile du pays, collaborant avec 50 grandes marques européennes.

Abdelmoula Ratibe, le président et fondateur de Ratibecom Holding se lance dans un nouveau projet ambitieux : une plateforme digitale visant à soutenir d’abord les Marocains du Monde dans leurs investissements au Maroc et généralement les investisseurs étrangers. Son objectif ? Accompagner ces Marocains de la diapora porteurs de projets, les aider à trouver des partenaires, à accomplir les démarches juridiques et à les orienter vers les bons acteurs du marché, qu’il s’agisse d’immobilier, de banques ou d’assurances.

Une plateforme d’accompagnement pour les Marocains du Monde

Le projet d’Abdelmoula Ratibe ne s’arrête pas à une simple mise en relation. Il souhaite offrir un véritable accompagnement sur mesure aux Marocains du Monde désireux d’investir dans leur pays d’origine. Contrairement à d’autres initiatives publiques, Ratibe entend bien collaborer avec les Centres Régionaux d’Investissement (CRI) plutôt que de se positionner en concurrence avec eux. Son ambition est de mettre en place une plateforme digitale complète, accompagnée d’un call-center multilingue, capable de répondre aux besoins spécifiques des Marocains du Monde et de les orienter tout au long de leur projet d’investissement.

Un parcours marqué par la persévérance et l’ambition

Abdelmoula Ratibe n’est pas un homme qui oublie ses racines. En 1980, à l’âge de 5 ans, sa famille s’installe à Lille, en France. C’est là qu’il amorce un parcours qui le mènera à la tête de Ratibecom Holding. À l’âge de 15 ans, il décide de quitter le domicile familial, poussé par l’envie de se faire une place dans le monde du travail. Il se lance alors dans la commercialisation de produits textiles, arpentant les marchés avec une détermination qui n’échappe à personne. Son esprit d’entrepreneur ne cesse de grandir, et dès qu’il atteint la majorité, il réalise un projet ambitieux : il monte trois petites unités de production de textile dans le Nord de la France. Son ambition ne connaît pas de limites, et en 1991, il va encore plus loin en rachetant la chaîne de magasins Rive-Droite. Son parcours est une véritable illustration de la persévérance et de l’initiative, marquée par une ascension fulgurante dans le domaine du textile.

Cette première aventure marque le début d’une carrière d’entrepreneur exceptionnelle. Rapidement, il parvient à nouer des relations avec de grands noms du secteur.

L’appel du Maroc : un tournant décisif

Cependant, alors que son activité atteint son apogée, le marché textile européen subit une mutation profonde sous l’effet de la concurrence asiatique. Face à cette pression croissante, Ratibe fait preuve d’anticipation et décide d’explorer de nouvelles pistes.

Le jeune Ratibe reçoit un conseil qui va marquer un tournant dans sa carrière : s’installer au Maroc pour faire face à une concurrence de plus en plus féroce dans le secteur textile. Le Maroc, avec ses coûts de production plus faibles et sa proximité avec l’Europe, apparaît comme un marché stratégique. Fort de cette analyse, Abdelmoula commence à chercher des partenaires pour investir dans le Royaume. Ce projet prendra deux ans à mûrir, durant lesquels il sillonne les leaders du secteur pour leur vendre le Maroc comme terre d’opportunités. Ses efforts portent leurs fruits : des marques comme Camaïeux et Pimkie lui font confiance.

Le Maroc comme terre d’opportunités industrielles

En 1992, Abdelmoula Ratibe ouvre sa première usine de sous-traitance à Rabat. L’usine connaît un tel succès qu’au bout d’une année, elle atteint ses limites de production. Cette première réussite est le début d’une véritable expansion. Jusqu’en 2002, Ratibe multiplie les ouvertures d’usines à Casablanca et Tanger, avec deux nouvelles unités industrielles chaque année, employant en moyenne 350 personnes par site. Son groupe se développe à une vitesse fulgurante, en signant des contrats avec des géants du prêt-à-porter européen tels que Mango, Zara, et Kiabi. Grâce à son sens aigu des affaires et sa capacité à saisir les opportunités, Abdelmoula s’impose comme un acteur clé du secteur textile au Maroc.

Le groupe Ratibe, un acteur majeur du secteur textile

Le groupe Ratibecom, sous la direction d’Abdelmoula Ratibe, est aujourd’hui constitué de 20 usines de textile. Ces unités emploient plus de 7000 personnes, principalement réparties entre deux filiales emblématiques : Casual Pant et FILMOD.

Casual Pant, fondée en 2001, est spécialisée dans la confection de prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants. FILMOD, créée en 1995, se concentre sur le prêt-à-porter féminin en chaîne et trame. Ces filiales ont une particularité : toute leur production est destinée à l’exportation, avec 70 % des produits envoyés vers l’Europe et 30 % vers les États-Unis. Le groupe Ratibecom ne se contente pas de fournir de la main-d’œuvre : il intervient dans toute la chaîne de production, que ce soit pour du travail à façon, de la cotraitance ou de la production de produits finis.

Ces deux filiales occupent une surface de plus de 55 000 m² et fabriquent plus de 20 millions de pièces par an pour une clientèle d’envergure, dont une cinquantaine de marques européennes.

Une reconnaissance nationale : le Wissam Al Moukafaa Al Watania

Le parcours exceptionnel d’Abdelmoula Ratibe n’a pas échappé aux autorités marocaines. En 2005, à l’instar d’autres hommes d’affaires marocains, il est décoré du Wissam Al Moukafaa Al Watania, l’Ordre du Mérite National, par le Roi Mohammed VI. Cette distinction lui est attribuée pour son rôle crucial dans la dynamisation de l’économie nationale, en particulier à travers son groupe et ses nombreuses créations d’emplois. Cinq auparavant, il a reçu la décoration du « Wissam Al Moukafaa Al Wathania » de deuxième classe (Commandeur) de la part du Souverain, en reconnaissance du fait qu’il soit revenu dans son pays pour y investir en tant que Marocain du monde.

Une diversification réussie : l’immobilier comme nouveau défi

Bien que l’industrie textile reste le cœur de son activité, Abdelmoula Ratibe n’a pas hésité à diversifier ses investissements pour élargir les horizons de son groupe. Dès 2006, il se lance dans l’immobilier, un secteur qu’il aborde d’abord par nécessité, pour construire ses premières usines. Mais rapidement, il voit l’opportunité de se diversifier et fonde Blue Dahlia, une filiale dédiée à la promotion immobilière.

Blue Dahlia, créée en 2003, se spécialise dans des projets haut de gamme dans les régions balnéaires du Maroc. Cette marque propose à ses clients des résidences de vacances tout au long de l’année, principalement sur les côtes Atlantique et Méditerranéenne. Les projets phares de Blue Dahlia comprennent Blue Dahlia Sidi Rahal, Blue Dahlia Cabo Negro et Blue Dahlia Bouznika, des zones où les investissements immobiliers sont particulièrement attractifs, à la fois pour les Marocains du Monde et les investisseurs locaux et internationaux. Le groupe a ainsi su capter l’intérêt d’une clientèle haut de gamme à la recherche de lieux de résidence privilégiés, tout en contribuant au développement du secteur immobilier marocain.

Les énergies renouvelables, un secteur d’avenir pour Ratibecom

Toujours en quête de nouvelles opportunités, Abdelmoula Ratibe, avec son esprit visionnaire, perçoit rapidement l’importance de la transition énergétique, ainsi que le coût croissant de l’énergie pour ses unités industrielles. Conscient des enjeux à venir, il décide de diversifier ses activités et fonde une filiale dans le secteur des énergies renouvelables, baptisée Intel Solar. Cette société se spécialise dans la production d’électricité photovoltaïque, mais ne s’arrête pas là : elle se charge également de la location de sites, de terrains et de toitures pour l’installation de panneaux solaires, offrant ainsi une solution clé en main pour les entreprises désireuses de se tourner vers des sources d’énergie plus durables.

Mais Abdelmoula ne se limite pas à cette première initiative. En 2017, il fonde Solar Power, une deuxième filiale dédiée aussi aux énergies renouvelables. Son objectif est clair : aider les industriels, y compris ses propres filiales, à réduire leurs coûts énergétiques tout en répondant aux exigences environnementales de plus en plus strictes à l’échelle nationale. Grâce à son expertise industrielle et à son sens aigu de l’anticipation, il parvient à placer son groupe à l’avant-garde de la gestion des coûts énergétiques, tout en contribuant activement à la transition écologique du Maroc.

Ratibecom Holding, un modèle d’organisation industrielle

Abdelmoula Ratibe a su regrouper toutes ses activités sous une seule entité : Ratibecom Holding. Le groupe est structuré autour de trois grands pôles d’activités : l’industrie du textile, la promotion immobilière et les énergies renouvelables. Cette organisation lui permet de mieux coordonner ses différentes initiatives tout en optimisant les synergies entre les différents secteurs. Ratibecom Holding emploie près de 8000 personnes, dont 5000 dans la seule zone industrielle de Moulay Rachid à Casablanca, un pôle stratégique pour le développement industriel du Maroc.

Le textile marocain face à un défi de taille : l’avenir du produit fini

Abdelmoula Ratibe est aujourd’hui un acteur incontournable du secteur textile marocain. Leader national dans la fabrication de prêt-à-porter, il a su anticiper l’évolution du marché en prenant la décision stratégique de se tourner vers le produit fini. En effet, pendant longtemps, les opérateurs marocains se sont principalement concentrés sur le travail à façon, fournissant des services de confection pour des clients européens. Cependant, les coûts de production ont augmenté, notamment avec la hausse des charges sociales et de l’énergie, tandis que les prix payés pour le travail à façon ont considérablement baissé.

Ratibe a compris que l’avenir résidait dans la production de collections finies, ce qui permet de mieux contrôler les marges, d’offrir des produits différenciés et de répondre aux besoins spécifiques des marques internationales. Aujourd’hui, 100 % de la production du groupe Ratibecom est dédiée à des collections finies. Cette approche offre plusieurs avantages : maîtrise de la qualité, réduction des risques liés à la production, et marges plus importantes. Les grandes centrales d’achat, qui représentent la majorité des clients européens, privilégient désormais le produit fini, avec environ 70 % de leurs achats dans cette catégorie. Cela représente un tournant majeur pour l’industrie textile marocaine, où il est désormais nécessaire de s’adapter à cette nouvelle réalité pour rester compétitif.

Un avenir prometteur pour le secteur textile marocain

Le Maroc continue de se démarquer dans le secteur du textile, se positionnant comme le huitième fournisseur d’habillement de l’Union Européenne en 2024. Malgré une baisse notable des exportations marocaines en 2023, le pays a enregistré une reprise de 7 % de ses exportations en 2024, atteignant 2,52 milliards d’euros. Le Maroc se distingue des autres pays méditerranéens, comme la Turquie et la Tunisie, qui connaissent des baisses importantes de leurs exportations. Cette reprise, couplée avec la vision et les investissements de dirigeants comme Abdelmoula Ratibe, augure d’un avenir prometteur pour le secteur textile marocain.

Un engagement discret pour la protection de l’enfance

Au-delà de ses réussites dans le monde des affaires, le fondateur de Ratibecom est aussi un homme profondément engagé dans des causes humanitaires, en particulier la protection de l’enfance. Cet engagement prend forme en 2014 avec la création de l’association Bab Rayan, une organisation à but non lucratif reconnue d’utilité publique, qu’il a cofondé avec d’autres partenaires.

La naissance de Bab Rayan, une conviction profonde

L’association Bab Rayan incarne l’une des convictions les plus chères à Abdelmoula Ratibe : chaque enfant mérite une chance de se construire un avenir. À travers cette initiative, il souhaite apporter son soutien aux enfants en difficulté, en leur offrant des opportunités d’éducation, de protection et de développement.

Un lieu d’espoir et de formation

Implantée à Casablanca, l’association Bab Rayan mène des actions concrètes et de grande envergure pour venir en aide aujourd’hui à 450 enfants orphelins ou abandonnés. Son rôle ne se limite pas seulement à offrir un toit aux enfants orphelins ou abandonnés, mais elle va bien au-delà en leur fournissant une éducation de qualité et un environnement propice à leur épanouissement.

L’association se distingue également par sa démarche innovante. Située dans le quartier Palmier, Bab Rayan trouve refuge dans une ancienne école transformée en un véritable centre d’espoir pour les enfants en difficulté. Ce centre est bien plus qu’un simple foyer. Il combine plusieurs fonctions essentielles pour le développement des enfants : il sert de foyer pour les enfants abandonnés, d’école pour les enfants déscolarisés et de centre de formation professionnelle pour ceux qui souhaitent apprendre un métier.

Une formation qui ouvre des portes

Parmi les nombreuses actions de Bab Rayan, l’un des projets les plus significatifs est le centre de formation professionnelle dédié aux métiers de la restauration, l’hôtellerie, la boulangerie et la pâtisserie. Chaque année, près de 240 jeunes bénéficient de ces formations alors que 180 autres sont formés dans des domaines de l’informatique.

Un engagement de cœur et de long terme

Ce soutien à l’enfance, et plus particulièrement à la jeunesse en difficulté, est un engagement qu’Abdelmoula Ratibe porte avec discrétion, mais avec une grande détermination. Pour lui, la réussite ne se limite pas à la dimension économique, mais inclut également la capacité à contribuer au bien-être des générations futures. Bab Rayan, en ce sens, est bien plus qu’une simple association ; c’est un véritable projet de vie pour l’entrepreneur, un moyen d’apporter une réelle différence dans la vie des enfants les plus vulnérables du Maroc.