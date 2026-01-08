L’expert-comptable IRONMAN qui redéfinit le conseil moderne

À l’heure où les exigences de conformité, de transparence et de gouvernance se renforcent au Maroc, certaines personnalités émergent comme des piliers de confiance pour les entreprises. Rochdi Chmali se distingue parmi ces figures emblématiques. Professionnel aguerri, expert-comptable diplômé et commissaire aux comptes, il a su bâtir une réputation solide grâce à son expérience terrain, sa rigueur en matière de normes et sa capacité à structurer durablement les organisations. En tant que leader de CLA Expact Maroc, il joue un rôle déterminant dans la transformation de la profession.

Le parcours de Rochdi Chmali est une progression cohérente vers l’excellence, enrichie par des années d’engagement auprès des entreprises façonnant l’économie marocaine.

Son expérience de plus de huit ans dans l’un des « Big Four » de l’audit lui a permis de piloter des missions auprès de grands groupes. Cette période constitue l’épine dorsale de sa formation professionnelle, lui conférant une maîtrise des normes IFRS, des processus d’audit ainsi que des dispositifs de contrôle interne dans des environnements complexes et régulés.

En 2017, il fait un pas décisif en devenant Directeur Audit Interne et Contrôle de Gestion d’un grand groupe marocain. Là, il élabore une charte d’audit interne et supervise les travaux de revue des risques, d’évaluation du contrôle interne et de pilotage de la performance. Cette expérience opérationnelle, au cœur des enjeux de gouvernance, aiguisera sa capacité à transformer les organisations en améliorant gouvernance, méthodes, outils et structuration interne.

L’année 2019 représente un tournant majeur avec la fondation de CLA Expact, un cabinet ancré dans une dynamique de croissance axée sur l’excellence technique et une connexion étroite avec le tissu économique marocain. L’intégration au réseau international CLA Global, qui se classe comme le 10è réseau mondial d’audit, amplifie cette ambition, conférant à CLA Expact une portée internationale et un accès aux standards les plus avancés de la profession. Aujourd’hui, le cabinet accompagne des entreprises de renom dans des missions d’audit, de conseil, de transformation digitale et d’organisation financière.

Un pédagogue engagé dans la formation des leaders de demain

Rochdi Chmali ne se limite pas à son expertise nationale ; il étend également son intervention à des environnements internationaux. En Mauritanie, en Côte d’Ivoire, au Niger ou en Espagne, il soutient des groupes confrontés à des enjeux comptables, fiscaux et organisationnels complexes. Cette ouverture géographique enrichit son expertise des contextes variés, un atout précieux dans un marché marocain de plus en plus intégré aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

En parallèle, Rochdi Chmali s’investit dans l’éducation. Depuis 2017, il enseigne au sein du Groupe ISCAE, se spécialisant en fiscalité internationale, audit interne et gestion des risques. Cette dimension académique lui permet de transmettre les méthodologies et bonnes pratiques acquises sur le terrain, contribuant ainsi à l’émergence de futures générations de professionnels compétents dans le secteur de la finance et du conseil.

À travers ses multiples expériences, une constante émerge : sa volonté de structurer, d’organiser et d’accompagner les entreprises sur le long terme. Rochdi Chmali n’est pas simplement un expert-comptable ; il est un bâtisseur de modèles, un architecte des processus internes et un acteur clé de la gouvernance moderne. Dans un Maroc en pleine mutation économique et réglementaire, il se positionne à l’intersection de la technique et de la stratégie, là où se dessine la solidité des organisations.

Un engagement personnel qui façonne le professionnel

En dehors des salles de réunion et des missions d’audit, Rochdi Chmali incarne également une discipline personnelle qui reflète sa philosophie de vie et de travail. Père de deux enfants, il cultive un équilibre où l’exigence professionnelle se conjugue à une présence familiale essentielle, tout en nourrissant une passion pour le sport de haut niveau. Triathlète confirmé, il s’est engagé depuis plusieurs années dans un entraînement rigoureux, prenant part à de nombreuses compétitions d’endurance. En août 2025, il a franchi avec succès la ligne d’arrivée de son deuxième full Ironman à Ottawa, une épreuve renommée pour son exigence physique et mentale. Son parcours sportif reflète une approche de la vie guidée par la constance, la discipline et le désir constant de dépassement de soi.