Entreprises, certificats négatifs, brevets… le tableau de bord de l’OMPIC

L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) a rendu public le bulletin relatif notamment aux créations d’entreprise, aux délivrances de certificats négatifs et aux brevets dans le Royaume au titre des 10 premiers mois de l’année 2025. Faits saillants.

– Création d’entreprises

Le bulletin fait état d’une hausse significative de 17% par rapport à l’année précédente. Cette croissance se répartit entre une augmentation de 17,4% pour les personnes morales et de 16,04% pour les personnes physiques. Les personnes morales constituent la part la plus importante des nouvelles immatriculations, soit 72% du total, avec 66.391 créations, contre 25.841 pour les personnes physiques.

– Noms commerciaux

Poursuite de la tendance haussière depuis le début de l’année avec 117.394 certificats négatifs délivrés à fin octobre 2025 (+10%). Cette progression est essentiellement attribuée à la hausse des demandes de dénominations (+11%) qui représentent 94% du total des certificats délivrés.

La répartition régionale des noms commerciaux délivrés fait ressortir une nette prédominance de la région de Casablanca-Settat qui a détenu 37,2% des certificats délivrés avec un total de 43.698 certificats, suivie par Rabat-Salé-Kénitra (17.132 certificats), Marrakech-Safi (15.670 certificats) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (13.096 certificats).

– Marques

L’OMPIC recense 26.553 demandes relatives aux marques, dont 17.773 demandes d’enregistrement et 8.780 renouvellements. Ce total comprend 17.803 dépôts nationaux effectués directement auprès de l’OMPIC et 8.750 désignations internationales via le Système de Madrid. Les demandes d’origine marocaine constituent 68% du total des dépôts, et les renouvellements effectués par voie nationale représentent 43% du total des marques renouvelées.

La région de Casablanca-Settat domine le classement des dépôts avec 53,4% du total des demandes d’enregistrement, suivie par Rabat-Salé-Kénitra (10,47%) et Marrakech-Safi (7,58%).

– Brevets d’invention

L’OMPIC a reçu 2.414 demandes durant les dix premiers mois de 2025, dont 338 d’origine marocaine et 2.076 d’origine étrangère. Les demandes d’origine marocaine ont connu une évolution de 39% comparativement à la même période de 2024, fait savoir l’Office, précisant que 516 brevets d’invention ont été délivrés.

Le secteur des produits pharmaceutiques arrive en tête du classement en matière de dépôts de brevets d’invention, avec 27%, suivi par la biotechnologie (14%) et la chimie fine organique (11%).

Le classement par type de déposant des demandes d’origine marocaine pour les dix premiers mois de l’année 2025 confirme la place des universités marocaines en tant que premier déposant des brevets, avec une part de 64%, suivies des personnes physiques avec 20% et des entreprises avec 13%.

– Dessins et modèles industriels (DMI)

Les DMI déposés se sont chiffrés à 4.949, avec une baisse de 12% par rapport à la même période de 2024.