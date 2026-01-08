Alertes
Nécrologie

Décès d'Abdelhamid Guessous, grande figure du sport au Maroc

Le sport marocain vient de perdre l’un de ses grands serviteurs avec le décès d’Abdelhamid Guessous, ancien Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports et figure majeure de l’administration sportive nationale.

Haut fonctionnaire de l’État, il a consacré près de quarante années au sein de l’administration publique, dont dix-sept années à la tête du Secrétariat Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports, où il a joué un rôle déterminant dans la structuration et la modernisation de l’administration sportive marocaine.

Rapporteur Général de grandes candidatures et manifestations internationales, il a notamment contribué au succès de la Coupe d’Afrique des Nations 1988, des Jeux Méditerranéens, des Jeux Panarabes et des premiers Jeux de la Francophonie.

À l’heure où le Maroc accueille la CAN 2025 et se projette vers la Coupe du Monde 2030, son parcours rappelle l’apport essentiel d’une génération de pionniers et de bâtisseurs du sport marocain moderne. Après sa retraite, il a poursuivi son engagement comme Consul honoraire de la République de Hongrie pour la région Tanger-Tétouan.

Ancien basketteur de haut niveau, profondément attaché à Tanger, il était reconnu pour sa rigueur, sa bienveillance et son sens du service de l’État. Décoré à plusieurs reprises, il était Officier et Chevalier de l’Ordre du Trône et titulaire du Wissam Riyadi « Or ».

Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse Halima Fassi Fihri, à ses enfants Latefa, Oum Keltoum, Abdelouahab, Mohamed, ainsi qu’à la mémoire de son fils Driss Guessous. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.

