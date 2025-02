Jasmin Morocco Hospitality rachetée par deux investisseurs étrangers

L’entreprise allemande Strategic Investment Company GmbH, fondée et entièrement détenue par Kai-Uwe Hollweg, et la société Darnick Associates Limited, basée dans les Îles Vierges Britanniques et fondée ainsi que détenue à 100 % par Lutz Strangemann, prennent conjointement le contrôle de Jasmin Morocco Hospitality SAS en acquérant chacune une participation de 50 % dans le capital et les droits de vote de la société.

Spécialisée dans la construction, le développement, l’acquisition et la gestion d’actifs hôteliers et touristiques au Maroc, Jasmin Morocco Hospitality suscite l’intérêt de deux investisseurs étrangers.

Le premier investisseur, Strategic Investment Company GmbH, est une société de droit allemand fondée et détenue à 100 % par Kai-Uwe Hollweg. Ses activités commerciales sont principalement axées sur le commerce de gros et la distribution, notamment dans les secteurs des services de construction et de la plomberie.

Le second investisseur, Darnick Associates Limited, est une société constituée en vertu des lois des Îles Vierges Britanniques. Fondée et entièrement détenue par Lutz Strangemann, elle se spécialise dans l’investissement, le développement et la gestion de biens immobiliers.

Contrôle conjoint de Jasmin Morocco Hospitality SAS

Les deux entreprises étrangères prennent conjointement le contrôle de Jasmin Morocco Hospitality SAS en acquérant chacune une participation de 50 % dans le capital et les droits de vote de la société.

Le Conseil de la concurrence vient de donner son aval pour ce rachat en accordant un délai de 10 jours, soit le 26 février 2025, aux tiers intéressés pour faire connaître leurs observations.

Mesures Incitatives pour les investisseurs touristiques

Au-delà de son attractivité, le secteur du tourisme marocain offre de nombreux avantages pour les investisseurs. En effet, pour encourager les investissements dans ce domaine, le gouvernement a mis en place une série de subventions et de mesures d’incitation.

Cela comprend l’exonération des droits de douane pour l’importation des biens d’équipement pour les projets d’investissement dépassant les 200 millions Dh, ainsi que la participation de l’État aux frais de formation professionnelle.

De plus, une exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à l’investissement est prévue, ainsi qu’une exonération totale de l’Impôt sur les Sociétés pendant les 5 premières années, suivie d’une réduction de 50 % au-delà de cette période pour la partie du chiffre d’affaires réalisée en devises par les sociétés hôtelières.

Le Fonds Hassan II soutient également la promotion des sites auprès des acquéreurs de terrains pour des projets hôteliers, en attribuant une subvention équivalente à 50 % du prix d’acquisition des terrains, avec un plafond de 250 Dh/m². Enfin, un libre rapatriement des bénéfices et des produits de cession, y compris les plus-values, est autorisé.