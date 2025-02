Un nouveau laboratoire sino-marocain consacré aux énergies vertes et aux matériaux avancés à El Jadida

Le vendredi 14 février, un nouveau laboratoire sino-marocain consacré aux énergies vertes et aux matériaux avancés a été inauguré à El Jadida. Ce projet de collaboration a pour ambition de promouvoir l’utilisation de technologies innovantes dans le domaine de l’énergie verte, tant au Maroc qu’à travers l’ensemble du continent africain.

Ce laboratoire est le fruit d’un partenariat entre plusieurs institutions : la Société d’électricité du Xinjiang (State Grid Xinjiang Electric Power Company), l’Université de technologie de Xi’an, l’Université du Shandong et l’Université Chouaïb Doukkali. Il vise à accompagner le Maroc dans sa transition énergétique, un pays riche en ressources solaires et éoliennes mais dont les énergies renouvelables restent encore marginales dans son mix énergétique. Le défi majeur réside dans le développement des infrastructures nécessaires et l’intégration des nouvelles technologies.

Optimisation des énergies renouvelables et recherche de technologies de pointe

L’objectif du laboratoire est d’améliorer l’exploitation des sources d’énergie renouvelables et de mener des recherches sur des technologies avancées, telles que les capteurs intelligents et le stockage énergétique. Grâce à l’expertise technologique de la Chine dans ces domaines, cette coopération devrait offrir des perspectives intéressantes pour l’avenir de l’énergie verte au Maroc et en Afrique.

Études sur la durabilité des systèmes photovoltaïques et gestion des consommations

Une équipe de recherche se concentrera sur l’étude du vieillissement des systèmes photovoltaïques, particulièrement dans des conditions climatiques extrêmes, et l’élaboration de modèles prédictifs concernant leur durée de vie. Le laboratoire travaillera également sur la surveillance des installations, l’anticipation des défaillances et la gestion des consommations à travers des capteurs à fibre optique et des algorithmes d’analyse avancés.

Un impact pour l’Afrique

Le laboratoire ne se limitera pas à la recherche, il jouera également un rôle clé dans la formation de chercheurs et d’ingénieurs qualifiés en Afrique. Les technologies et produits développés seront adaptés aux besoins économiques et sociaux du continent, particulièrement pour répondre aux enjeux de pénurie énergétique et de pollution environnementale.

Ainsi, cette initiative promet de renforcer les capacités du Maroc et de l’Afrique dans le domaine des énergies renouvelables, tout en contribuant à une gestion plus durable des ressources énergétiques à l’échelle continentale.