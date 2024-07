JTI construit sa 1ère Green Factory en Afrique du Nord et de l’Ouest au Maroc

Japan Tobacco International (JTI) a lancé les travaux de construction de sa nouvelle usine de production à Tétouan Park, dans la zone industrielle de Tanger Med.

Cet investissement de 931,2 millions de dirhams (environ 92 millions USD) représente une étape importante pour l’expansion de JTI au Maroc et en Afrique.

Le choix du Maroc pour cette implantation s’explique par sa position stratégique en tant que hub régional, ses infrastructures de classe mondiale, et son engagement en matière de développement durable, notamment dans les énergies renouvelables. Les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à améliorer le climat des affaires ont également joué un rôle crucial dans la décision de JTI d’investir dans le pays. Le projet, approuvé par la Commission Nationale des Investissements en janvier 2024, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Charte d’Investissement de 2023 et de la politique de substitution des importations pour le « Made in Morocco » initiée en 2020.

La nouvelle usine, dont la construction débutera en août 2024, sera équipée des technologies les plus avancées pour devenir une usine verte modèle. À pleine capacité, elle créera 170 emplois directs et plusieurs dizaines d’emplois indirects, avec un objectif de 30 % de femmes dans la main-d’œuvre. La capacité de production initiale de l’usine répondra aux besoins du marché domestique, avec une possibilité d’augmentation pour les opportunités d’exportation. Le Maroc est le hub de JTI pour l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest, avec des équipes basées à Casablanca desservant 12 marchés.

Les marques phares de JTI au Maroc incluent Camel et Winston, représentant près d’un tiers du marché. La cérémonie de lancement des travaux, tenue le 19 juillet, a vu la présence de M. Jalal Benhayoun, Directeur Général du Centre Régional d’Investissement, ainsi que de plusieurs autres parties prenantes officielles et institutionnelles.

La nouvelle usine intégrera des technologies innovantes et économes en énergie, visant à couvrir au moins 40 % de ses besoins énergétiques grâce à l’énergie solaire, avec un objectif de neutralité carbone d’ici 2030. JTI possède 8 centres de recherche et développement et 36 unités de production dans le monde. Le groupe JT fait partie du Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index et de la A-List du Carbon Disclosure Project (CDP).

JTI s’engage également dans le développement durable des communautés locales. Le projet ABAR, lancé dans le cadre du programme global d’investissement communautaire WASH, vise à permettre l’accès à l’eau dans 100 villages du Maroc au cours des deux prochaines années. JTI promeut l’autonomisation des femmes et l’employabilité des jeunes à travers divers programmes et initiatives.

La nouvelle usine sera construite sur un terrain de 4,7 hectares à Tétouan Park, avec une surface bâtie de 18 000 m². Elle adoptera des mesures d’efficacité énergétique, telles que l’utilisation de l’éclairage LED et de systèmes de gestion automatisés pour l’éclairage, la climatisation et le chauffage, ainsi qu’un système de collecte des eaux de pluie pour répondre aux besoins non-potables de l’usine.