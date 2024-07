Tout savoir sur la 4è édition du Marrakech Short Film Festival

Le Marrakech Short Film Festival revient pour sa quatrième édition, qui se tiendra du 27 septembre au 2 octobre 2024 à Marrakech, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette année, le festival se distingue par deux partenariats d’exception : une intégration au programme Marrakech Capitale de la Culture Islamique, en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ainsi que l’ICESCO.

Cette édition met en lumière la diversité culturelle et cinématographique du Qatar, avec la présence du Doha Film Institute (DFI), première organisation internationale du Qatar dédiée au financement, à la production, à l’éducation et aux festivals de cinéma. Cette collaboration enrichit le panorama cinématographique international présenté lors de cette édition.

Lire aussi | Akdital inaugure l’Hôpital International Ibn Nafis à Marrakech

Le jury de cette année sera présidé par l’actrice et productrice éminente Maysae Maghrebi, célèbre pour ses rôles dans les séries « Hawamir Alsahraa » et « Lelhob Jonun2 ». Elle sera accompagnée de la réalisatrice primée Sofia Alaoui, connue pour son court métrage « Qu’importe si les bêtes meurent », César du meilleur court métrage de fiction 2021, et pour son long métrage « Animalia », prix spécial du jury au festival du film de Sundance 2023. L’actrice Nadia Konda, citée par Vogue Arabia parmi les actrices se démarquant dans le cinéma arabe en 2020, complétera ce jury prestigieux, apportant une expertise internationale en études cinématographiques à Montréal.

Le Marrakech Short Film Festival 2024 proposera une sélection captivante de courts métrages nationaux et internationaux, mettant en avant les talents émergents et confirmés du Maroc et d’autres pays. La sélection nationale comprendra 9 films, tandis que la sélection internationale présentera 15 films provenant de divers pays, notamment la France, le Liban, le Brésil, le Canada, la Pologne, le Sénégal, la Tunisie, l’Azerbaïdjan, l’Irak, l’Arabie saoudite, la Palestine et la Norvège.

Lire aussi | Casa Vintage Festival. Des voitures de collection mises aux enchères

Ce rendez-vous incontournable pour les cinéphiles et les créateurs du monde entier promet une semaine de découvertes cinématographiques inspirantes, de rencontres stimulantes et de célébration de la diversité culturelle à travers l’art du court métrage.

La quatrième édition du Marrakech Short Film Festival est organisée en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’ICESCO, la Commune de Marrakech, le Doha Film Institute, et Qatar Museums.