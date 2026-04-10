«My Chance»: une initiative dédiée à l’insertion des jeunes NEET

À l’occasion de GITEX Africa 2026, Positive Impact Initiatives (P2I) et Digital Maroc School (DMS) annoncent le lancement du programme « My Chance », une initiative conjointe et intégrée dédiée à l’insertion socio-économique des jeunes NEET (ni en emploi, ni en éducation, ni en formation).

Ce programme s’inscrit pleinement dans les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelant à un développement territorial intégré et à la réduction des inégalités sociales et spatiales, ainsi que la dynamique nationale portée par les stratégies Digital Morocco 2030 et AI Made in Morocco.

Ce partenariat est une convergence naturelle entre vision institutionnelle et expérience terrain ayant permis le lancement du programme « My Chance » en capitalisant sur deux dynamiques complémentaires.

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D’un côté, Positive Impact Initiatives (P2I), plateforme associative nouvelle génération dont l’action porte sur la conception et la mise en oeuvre de programmes structurants de transformation sociale, notamment le soutien des jeunes NEET à travers ses passeports d’orientation, de projection professionnelle, de renforcement des compétences et d’insertion dans les métiers d’avenir, en s’appuyant sur des outils digitaux de veille et d’accompagnement ainsi qu’un réseau de coachs en amélioration d’employabilité.

De l’autre, Digital Maroc School (DMS) s’inscrit dans la continuité de près de dix années d’engagement initiées en France avec Digital France School, fondée en 2018, et pensée dès 2017 comme un modèle d’inclusion par le digital au service des publics les plus éloignés de l’emploi. Depuis 2023, cette vision se déploie concrètement au Maroc, avec un programme de formation de jeunes NEET, ancré dans les territoires ruraux, enclavés et à fort potentiel, en partenariat avec les acteurs locaux et institutionnels.

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Le programme « My Chance » se déploie grâce à ce partenariat et repose sur une approche globale couvrant l’ensemble du parcours d’insertion des jeunes :

– Orientation et diagnostic (P2I) : Sourcing et identification des profils, accompagnement à la construction du projet professionnel notamment dans les métiers d’avenir

– Formation certifiante (DMS) : accès aux métiers du digital et de l’intelligence artificielle (développement web, data, marketing digital, cybersécurité …) à travers la formation et l’inclusion dans des parcours intensifs et professionnalisants

– Insertion et entrepreneuriat (co-porté) : mise en relation avec les entreprises, accompagnement à l’emploi et à la création d’activité en s’appuyant sur un dispositif de veille permettant d’adapter les cycles de formation aux besoins et aux opportunités régionales et l’accès à une banque de projets

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Cette articulation permet de créer des passerelles réelles entre orientation, formation et emploi et de garantir un suivi continu et une insertion durable, sans rupture dans le parcours.

A ce propos, le Dr. Imane Belmaati, Présidente de Positive Impact Initiatives, a déclaré : « My Chance est un programme construit grâce à la mobilisation d’expertises nationales et internationales, en s’appuyant sur les meilleures approches d’accompagnement des jeunes ».

Et d’ajouter : « Le partenariat d’aujourd’hui avec Digital School Maroc permet de concrétiser une première étape clé avec le lancement des premiers passeports de compétences, à travers un cycle de formation dédié au digital et à l’intelligence artificielle. »