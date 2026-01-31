Le grand artiste marocain Abdelhadi Belkhayat n’est plus

Figure emblématique de la chanson marocaine, le grand artiste Abdelhadi Belkhayat s’est éteint ce vendredi à l’hôpital militaire de Rabat à l’âge de 86 ans, des suites d’une longue maladie.



Avec sa disparition, la scène artistique marocaine perd l’une de ses légendes, qui avec sa voix mélodieuse et ses choix artistiques, a profondément marqué l’histoire de la chanson nationale et arabe. Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a salué «l’une des voix gravées à jamais dans la mémoire artistique nationale, qui a marqué la scène marocaine par des œuvres de grande qualité et des paroles sincères, porteuses des valeurs de beauté, de spiritualité et d’engagement».

Dans un message publié sur sa page Facebook, le ministère a également rendu hommage à «un parcours artistique et humain remarquable», qui a fait d’Abdelhadi Belkhayat «un symbole de la chanson marocaine authentique et un nom profondément ancré dans les cœurs de plusieurs générations, grâce à des créations sincères et à un profond respect pour l’art et ses messages».



Abdelhadi Belkhayat a collaboré avec les plus grands compositeurs et paroliers, enrichissant le patrimoine musical marocain d’œuvres intemporelles, allant de la chanson poétique comme «Al Qamar Al Ahmar» et «Achatî» à des titres cultes en dialecte marocain tels que «Bent Ennas», «Kif Ydir Assidi», «Ya Dak El Insane» ou encore «Kitar Al Hayat».