Automobile

Voici la date du lancement de Tesla au Maroc

by David Jérémie
written by David Jérémie
La Tesla Model 3, ainsi que le Model Y, amorcent leur commercialisation au Maroc. Crédit: DR.

Tesla officialise son arrivée au Maroc avec un événement de lancement prévu le 6 février 2026. Une initiative qui marque une étape importante pour le marché automobile local, où la mobilité électrique suscite un intérêt croissant.

«C’est avec un immense plaisir, un profond amour pour le pays et une grande fierté que je suis heureux d’annoncer que Tesla sera lancé au Maroc le vendredi 6 février», écrit Ismaël Zouhair, Directeur des ventes et des livraisons de Tesla au Maroc, sur sa page LinkedIn. L’événement, prévu entre 20h et 22h à Anfa Place Mall sur la corniche de Casablanca, illustre le choix stratégique de la marque de s’adresser à un public urbain, familiarisé avec les innovations technologiques.



Les visiteurs pourront découvrir, entre autres, la Model 3, une berline compacte qui offre une autonomie pouvant atteindre environ 629 km selon la version, et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes pour la déclinaison Performance. Le Model Y, quant à lui, se présente comme un SUV compact, doté d’un coffre spacieux et pouvant accueillir (en option) jusqu’à sept passagers. Son autonomie s’étend de 455 à 533 kilomètres selon la configuration, tandis que la version Performance réalise le 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes.

Au-delà des véhicules, l’événement mettra également en lumière lécosystème Tesla : recharge à domicile, expérience propriétaire et vision énergétique. L’approche se veut explicative plutôt que promotionnelle, avec pour objectif de montrer comment l’électrique peut s’intégrer concrètement dans les habitudes locales, sans rupture brutale ni contraintes excessives.

