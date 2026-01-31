Transport aérien et portuaire : des performances solides en 2025

Le transport aérien au Maroc a atteint un niveau record en 2025, avec près de 36,4 millions de passagers, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Ce résultat traduit une progression de 11,2% par rapport à l’année précédente, après une hausse de 21% enregistrée fin 2024.

Le trafic international a progressé de 10,8%, porté par la consolidation des flux avec l’Europe (+9,9%), le Moyen et l’Extrême-Orient (+16,4%), l’Amérique du Nord et du Sud (+24,9%), l’Afrique (+11,4%) et les pays du Maghreb (+8,8%). Sur le plan national, le trafic de passagers s’est renforcé de 13,9%, tandis que le fret aérien a enregistré une hausse de 5,3% à fin 2025.

L’activité portuaire a également affiché une dynamique positive. Les ports gérés par l’Agence Nationale des Ports (ANP) ont manutentionné 95,6 millions de tonnes de trafic commercial à fin novembre 2025, soit une progression de 5,7%. Cette performance s’explique par l’augmentation des importations (+4,6%), du cabotage (+45,8%) et des exportations (+4,6%). Le trafic de passagers dans les ports a, lui aussi, progressé de 4,5%, atteignant environ 2,3 millions de voyageurs. L’activité de croisières a connu une croissance spectaculaire, avec une hausse de 51% et l’accueil de 341.481 croisiéristes.

Enfin, la valeur ajoutée du secteur transport et entreposage s’est accrue de 3,5% au troisième trimestre 2025, après une progression de 7,5% un an plus tôt. Sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année, elle a enregistré une amélioration moyenne de 3,9%, contre 7,3% sur la même période en 2024.