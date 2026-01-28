RNI: Mohamed Chaouki seul candidat à la succession d’Akhannouch

Après la clôture de la période de candidature, le député Mohamed Chaouki est l’unique candidat à la présidence du Rassemblement national des indépendants (RNI), suite à la décision d’Aziz Akhannouch de ne pas briguer un troisième mandat à la tête du parti de la Colombe.

Conformément aux dispositions du règlement intérieur et des statuts du parti, le bureau politique du RNI, réuni mercredi 28 janvier à Rabat, affirme avoir reçu une seule candidature, celle du député de Boulemane et ancien président de la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants.

Après son étude, le bureau politique, présidé par Aziz Akhannouch, a décidé de la soumettre au Congrès national extraordinaire prévu le 7 février 2026 à El Jadida, indique le parti dans un communiqué.

Lire aussi | Aziz Akhannouch renonce à un troisième mandat à la tête du RNI

Au cours de cette réunion, Rachid Talbi Alami, président du comité préparatoire du Congrès, a présenté un rapport détaillé sur l’état d’avancement des préparatifs, mettant en avant une forte mobilisation des structures du parti, un engagement soutenu et un esprit de travail jugé sérieux et responsable. L’exposé a également porté sur le déroulement du processus organisationnel, en vue d’assurer le bon déroulement des travaux du Congrès.

Le 11 janvier, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a annoncé son départ de la présidence du RNI. «J’ai consacré dix ans de ma vie au parti et il est temps de passer le relais aux membres, malgré leur attachement à moi. Je les ai convaincus de la nécessité de promouvoir une image positive de la démocratie au sein du Rassemblement national des indépendants», a déclaré M. Akhannouch.

Lire aussi | Akhannouch à Davos: comment le Maroc allie « ambition sociale et crédibilité économique »

Il a exclu tout amendement du règlement intérieur du parti, qui prévoit seulement deux mandats à la présidence, estimant que «la démocratie a besoin de sang neuf pour renforcer la confiance des électeurs et rompre avec les pratiques des dirigeants éternels».