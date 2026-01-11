Alertes
Politique

Aziz Akhannouch renonce à un troisième mandat à la tête du RNI

by Challenge
written by Challenge

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a décidé de ne pas briguer un troisième mandat à la tête du Parti du Rassemblement national des indépendants (RNI). Son successeur sera connu lors du prochain congrès extraordinaire prévu le 7 février à El Jadida.

«J’ai consacré dix ans de ma vie au parti et il est temps de passer le relais aux membres, malgré leur attachement à moi. Je les ai convaincus de la nécessité de promouvoir une image positive de la démocratie au sein du Rassemblement national des indépendants», a déclaré M. Akhannouch à nos confrères de Hespress.

Et d’ajouter: «Il est temps de donner à d’autres l’opportunité de diriger le parti et ils doivent maintenant choisir qui dirigera notre formation politique».

Lire aussi | Décès de Hassan Ouriagli : le monde économique marocain perd une figure majeure

Aziz Akhannouch a annoncé cette importante décision à l’occasion de la session ordinaire du Conseil national du RNI, tenu samedi 10 janvier 2025 à Raba, arguant qu’il «ne veut pas s’éterniser à la tête du parti».

Au cours de cette même réunion, il a exclu tout amendement du règlement intérieur du parti, qui prévoit seulement deux mandats à la présidence, estimant que «la démocratie a besoin de sang neuf pour renforcer la confiance des électeurs et rompre avec les pratiques des dirigeants éternels».

Selon Hespress, des membres du bureau politique ont tenté de l’en dissuader, mais le chef du parti a insisté qu’il tient à honorer cet engagement et que sa décision est définitive.

