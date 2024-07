HPS ouvre un bureau en Australie

HPS, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de progiciels et de solutions de paiement, annonce l’ouverture d’un nouveau bureau à Sydney, en Australie, marquant une expansion significative dans la région Asie-Pacifique.

Cette nouvelle entité australienne de HPS est destinée à la gestion de ses clients en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans le cadre de cette expansion, HPS a également signé un contrat SaaS majeur avec l’une des plus grandes banques d’Australie, élargissant ainsi sa base de clients dans la région.

La création de cette entité renforce la présence de HPS sur les marchés australien et océanien, démontrant sa capacité à offrir des solutions innovantes et personnalisées tout en respectant les réglementations locales. L’Australie est reconnue pour son environnement favorable à l’innovation et ses importantes opportunités commerciales, offrant un écosystème florissant pour les entreprises technologiques soutenu par des infrastructures de classe mondiale et des perspectives économiques favorables.

« Nous sommes enchantés d’annoncer l’ouverture de notre nouveau bureau en Australie qui s’inscrit dans le cadre du programme Acceler8, une étape cruciale dans notre engagement continu à étendre notre présence mondiale. Cette expansion témoigne de notre confiance dans le potentiel du marché australien et de notre engagement à servir nos clients avec excellence dans cette région en plein essor », a déclaré Abdeslam Alaoui, CEO de HPS.

HPS continuera de recruter des professionnels hautement qualifiés en Australie pour soutenir la croissance du Groupe et sa quête continue d’innovation. Cette expansion stratégique permet à HPS de renforcer sa position sur le marché international et de répondre aux besoins spécifiques de ses clients dans la région Asie-Pacifique.